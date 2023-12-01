تحميل وتثبيت لعبة Dream League Soccer 2024 (DLS 24) Mod Apk Obb للاندرويد والايفون

تحميل وتثبيت لعبة Dream League Soccer 2024 (DLS 24) Mod Apk Obb، الأن قم بتنزيل Dream League Soccer 2024 Mod Apk Obb الذي يأتي مع وجوه محسنة للاعبين وأفضل تقييمات اللاعبين والانتقالات المحدثة وواجهة مستخدم جديدة والمزيد، يأتي Dream League Soccer 2024 مزودًا بواجهة مستخدم جديدة وأوضاع ألعاب إضافية تمكنك من التحكم الكامل في نادي كرة القدم الخاص بك مثل مدير كرة قدم حقيقي من خلال التحدث بفريقك إلى قمة الأقسام في نهاية الموسم.

تنزيل لعبة 2024 Dream League Soccer

يتيح لك DLS 2024 Mod أيضًا تسجيل دخول اللاعبين الأعلى تقييمًا إلى نادي كرة القدم الخاص بك، والذي يمكن العثور عليه في قسم الانتقالات في اللعبة، مع أفضل اللاعبين مثل mpappe، وصلاح، وكريستيانو رونالدو، وميسي، وغيرهم الكثير، استمتع بواجهة المستخدم المحسنة الجديدة للعبة Dream League Soccer 2024، وحركة اللاعب والمراوغة المحسنة، وأفضل تسديدات ركلة الكونر، وركلات الدراجة، والعديد من مهارات اللاعب المحسنة في اللعبة وها هي خطوات تنزيلها كالتالي:

قم بتوصيل هاتفك بالانترنت. ثم سجل الدخول الي جوجل بلاي او ابل استور. ابحث عن لعبة Dream League Soccer 2024 الأصلية. ثم اضغط علي كلمة تحميل اللعبة. بعد ان تنتهي من التحميل اتبع خطوات التثبيت.

مميزات لعبة Dream League Soccer 2024 Mod

لا يزال بإمكانك تخصيص مظهر اللاعبين في DLS 2024 لنظام Android، ويمكن أيضًا تحميل مجموعات وأحذية اللاعبين المخصصة في اللعبة كما يحلو لك، يمكن استخدام قائمة التعديل للحصول على مزايا خصومك بسهولة عن طريق تجميدهم لتسجيل الأهداف بسهولة، على الرغم من وجود مبلغ غير محدود من المال أو العملات المعدنية، إلا أن تعديل الماس لا يزال قيد التطوير، ولكن من اهم المميزات التي جاءت باللعبة كالتالي: