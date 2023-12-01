فتح رابط اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل | اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

اسماء المشمولين، تُعد منصة مظلتي الوسيلة الرسمية التي تتيح للمواطنين العراقيين الحصول على أسماء المستفيدين في الوجبة الأخيرة، والتي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن استعدادها لنشر جميع الأسماء في الوقت القريب جدًا، مما يتطلب من المواطنين الانتظار بشكل متوقع لحين الإعلان الرسمي، يأتي هذا الخطوة في إطار تسهيل الوصول وتوفير الوقت للمواطنين، حيث تُقدم المنصة الإلكترونية هذه فرصة للبحث والاطلاع على الأسماء بسهولة وفاعلية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تعتزم وزارة العمل العراقية صرف دفعة جديدة من الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023، وبعد الموافقة على نحو 400 طلب، يشمل هذا الدعم فئات واسعة من المجتمع، مؤكدة التزامها بدعم ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقات والأيتام، بالإضافة إلى توفير دعم للنساء بدون دخل، وخاصة الأرامل والمطلقات، حيث توفر كشوفات اسماء المشمولين، وتستهدف هذه المبادرة الأسر ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى الدعم الاجتماعي.

سيكون البحث في ذروته خلال الساعات القادمة للاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية، أصدرت الوزارة إعلانًا يفيد بإتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقعها الرسمي، ويعكس ذلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتوفير فرص لحياة كريمة للأفراد الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

للقيام بعملية الاستعلام عن اسماء المشمولين، يتطلب الأمر اتباع خطوات دقيقة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل. اختر خيار برنامج الرعاية الاجتماعية. اضغط على قائمة تحميل الكشوفات المتاحة. قم بالبحث داخل الكشوفات للتأكد من وجود الاسم المطلوب. بعد العثور على الاسم، قم بفحص جميع البيانات المتوفرة، بما في ذلك رقم الهوية وتاريخ الميلاد، للتحقق من المطابقة.

تلك الخطوات تساعد في تيسير عملية الاستعلام وضمان الحصول على المعلومات الصحيحة بشكل دقيق وفعّال.