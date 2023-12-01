القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ويانج أفريكانز في دوري ابطال افريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية يوم السبت 2 ديسمبر 2023 إلى العاصمة التنزانية دار السلام، حيث ستلتقي الأهلي المصري مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل مواصلة انتصاراته في البطولة، والتقدم في جدول ترتيب المجموعة الرابعة. كما يسعى الأهلي إلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ويانج أفريكانز

يلتقي النادي الأهلي المصري مع يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت 2 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويسعى الأهلي، الذي فاز في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، إلى تحقيق الفوز الثاني له في البطولة، ومواصلة مسيرته نحو التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه وأما يانج أفريكانز، الذي فاز في الجولة الأولى على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد، فهو يسعى إلى تحقيق الفوز الثاني له أيضًا، وتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الثمانية.

تذاع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز على قناة beIN Sports HD 6 فقط، وهي القناة الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر مباراة الأهلي ويانج أفريكانز مواجهة عربية من العيار الثقيل، حيث يلتقي الفريقان في إطار البطولة القارية الأقوى في أفريقيا.

ويمتلك الأهلي تاريخًا حافلًا بالإنجازات في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز باللقب أحد عشر مرات، آخرها في عام 2022 أما يانج أفريكانز، فهو أحد أعرق الأندية في تنزانيا، وسبق له الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، في عام 1971 ويتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الثمانية.