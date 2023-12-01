أخبار الرياضة
أخر الأخبار

مباراة الهلال والنصر (0-0) في الجولة الخامسة عشر دوري روشن السعودي قناة SSC Sports HD مباراة الهلال تويتر ماتش النصر والهلال ديربي العاصمة

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2023

محمودمنذ 34 دقيقة
0

يريد الكثير من عشاق كرة القدم السعودية مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر من الدور الأول للدوري السعودي للمحترفين نسخة 2023-24، حيث يلتقي الفريقين في مباراة مفصلية وهامة لكلا من الهلال والنصر، وذلك لأن فريق النصر يرغب في تقليص الفارق بينه وبين نادي الهلال الذي ينفرد بصدارة وحيدا، وإذا تمكن فريق النصر من الانتصار على الهلال الليلة فسوف يصبح الفارق بينهما هو نقطة واحدة، بينما يسعى فريق الهلال إلى الابتعاد عن كل المنافسين واستكمال سلسلة الانتصارات المتتالية، لحسم لقب الدوري السعودي 2023-2024 مبكرا.

مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر دوري روشن السعودي

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي أحداث مباراة الديربي الرياضي بين الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال ومنافسه نادي النصر، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر الحالي، وذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين السعودي للموسم 2023/2024، ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، مما يجعل هذه المواجهة مرتقبة بشدة.

تبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان، في حين تكون السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، ويترقب عشاق الكرة العربية هذا اللقاء المثير الذي يعد من أبرز المحطات في دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2023-2024

يثير استفسار جماهير كرة القدم حول القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024. يجدر بالذكر أن هناك عدة قنوات أجنبية مفتوحة قد حصلت على حقوق بث مباشر لمباريات دوري روشن، بعد جذب أبرز نجوم العالم، ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مباراة الهلال والنصر تويتر

يشهد اللقاء المرتقب بين الهلال والنصر في دوري المحترفين السعودي لموسم 2023/2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل عشاق الكرة السعودية والعربية، وبالنسبة للقنوات الناقلة، يمكن للمتابعين ضبط أجهزتهم على القنوات الرياضية المحلية المعتادة التي تحمل حقوق بث مباريات دوري المحترفين السعودي، عادةً ما تكون هذه القنوات مشفرة وتتطلب اشتراكًا للوصول إليها.

تردد القنوات الناقلة لديربي الهلال والنصر اليوم الجمعة

تنقل شبكة قنوات ssc الرياضية، إلى جانب قناة ARD Das Erste مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك على الترددات التالية:

تردد قناة SSC hd 1تردد قناة ARD Das Erste
القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مفتوحة

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
محمودمنذ 34 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى