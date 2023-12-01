مباراة الهلال والنصر (0-0) في الجولة الخامسة عشر دوري روشن السعودي قناة SSC Sports HD مباراة الهلال تويتر ماتش النصر والهلال ديربي العاصمة

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مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2023
يريد الكثير من عشاق كرة القدم السعودية مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر من الدور الأول للدوري السعودي للمحترفين نسخة 2023-24، حيث يلتقي الفريقين في مباراة مفصلية وهامة لكلا من الهلال والنصر، وذلك لأن فريق النصر يرغب في تقليص الفارق بينه وبين نادي الهلال الذي ينفرد بصدارة وحيدا، وإذا تمكن فريق النصر من الانتصار على الهلال الليلة فسوف يصبح الفارق بينهما هو نقطة واحدة، بينما يسعى فريق الهلال إلى الابتعاد عن كل المنافسين واستكمال سلسلة الانتصارات المتتالية، لحسم لقب الدوري السعودي 2023-2024 مبكرا.
مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر دوري روشن السعودي
يحتضن ملعب الملك فهد الدولي أحداث مباراة الديربي الرياضي بين الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال ومنافسه نادي النصر، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر الحالي، وذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين السعودي للموسم 2023/2024، ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، مما يجعل هذه المواجهة مرتقبة بشدة.
تردد القنوات الناقلة لديربي الهلال والنصر اليوم الجمعة
تنقل شبكة قنوات ssc الرياضية، إلى جانب قناة ARD Das Erste مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك على الترددات التالية:
|تردد قناة SSC hd 1
|تردد قناة ARD Das Erste
|القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
مشفرة
|القمر الصناعي: Astra 19.2°e
التردد: 11493
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 22000
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
مفتوحة