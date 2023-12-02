نـزل نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث pdf جميع المدارس موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، بناءً على إعلانات وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمية، يؤكد البيان الصادر مؤخرًا اكتمال عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المديريات التعليمية بالمحافظات العراقية، أعلنت الوزارة أن نتائج الدور الثالث للسادس الإعدادي لعام 2023 ستُعلن خلال الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، من خلال هذا التقرير تفاصيل كاملة بشأن موعد نزول النتائج.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

سيتم نشر نتائج الدور الثالث يوم السبت 2 ديسمبر 2023، وذلك للطلاب الذين أخفقوا في اختبارات الدورين الأول والثاني، اذا انها فرصتهم الأخيرة لتحقيق النجاح هذا العام، لذا نتمنى لكم النجاح والتوفيق.

أكدت وزارة التربية العراقية على أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث لعام 2023 ستكون متاحة رسميًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عند الإعلان عنها عبر إدخال الاسم والرقم الامتحاني على الموقع، الوزارة تؤكد أنها تتجه نحو المراحل النهائية لنشر النتائج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص موقع نتائجنا.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أنه سيتم نشر نتائج الدور الثالث لامتحانات السادس الاعدادي فور الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والتدقيق. سيتم إعلان الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويُمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية منها الانتقال إلى موقع نتائجن. النقر على زر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث. إدخال بيانات الطالب المطلوب الاستعلام عنه. تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. الضغط على زر عرض النتيجة.

بعد ذلك، ستظهر نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية، ويتاح له طباعة النتيجة للاحتفاظ بها للرجوع إليها في أي وقت.