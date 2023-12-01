يلا استقبل تردد قناة توم وجيري بجودة HD على النايل سات

العديد من الأمهات ترغب دومًا في أن تضبط تردد قناة توم وجيري لأطفالها، حيث إن تلك القناة من المعروف أنها تقوم ببث أجمل محتوى كرتوني للأطفال الصغار، فمن ضمن ما تقوم ببثه، الأناشيد والأغاني الجميلة والمميزة، التي يحب الأطفال الصغار متابعتها، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا التردد الجديد الذي يتعلق بتلك القناة.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري من جملة القنوات التي يحبها كثيرًا الأطفال الصغار، كذلك أن تلك القناة تبث المحتوى المتعلق مجانًا، فهي لا تتطلب منك أن تدفع أية رسوم لتشاهد محتواها، فيمكن لك أن تشاهد كل ما تريد من خلال تلك القناة من دون سداد أية رسوم، وتجدر الإشارة بأن التردد الجديد الخاص بها، قد جاء ليكون كالآتي:

التردد: 11345.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة توم وجيري

هذه القناة معروفة منذ زمن بعيد، فليس هناك أحد لا يعرفها، وكما نعلم أنها تقوم ببث مجموعة هائلة من الأفلام الخاصة بالكرتون، فمن ضمن هذه الأفلام مثلًا، فيلم توم وجيري، حيث إن هذا الفيلم الكرتوني قد تمت تسمية القناة به، وكذلك كان السبب في شهرتها، وتجدر الإشارة بأن هذه القناة تتسم بالجودة العالية، والكفاءة أيضًا، ووضوح في الصورة.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

من الممكن أن يتم ضبط التردد الخاص بقناة توم وجيري من خلال اتباع الخطوات التالية: