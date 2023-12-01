مبروك لأصحاب المعاشات .. زيادات جديدة لعام 2024 فمتى سيكون موعد صرفها؟

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن الزيادة السنوية التي يمكن أن تصل ل15% من كل عام حسب قانون المعاشات والتأمينات، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن الزيادة الخاصة بعام 2024 للحد الأدنى للرواتب وكذلك الحد الأقصي، فقد وصلت نسبة زيادة الحد الأدنى لمعاشات الحاصلين 1105 جنيهًا في كل شهر إلى 1300 جنيه أي تقدر نسبة الزيادة ب195 جنيه مصري، أما عن الحد الأقصى والذي يتقاضى مبلغ مقدرًا ب8720 فقد تصل إلى 10000 جنيه، حيث تكون نسبة الزيادة المقدرة لهذه الفئة إلى 1280 جنيه مصري.

موعد صرف زيادات المعاشات الجديدة

يتم صرف نسبة زيادة المعاشات الجديدة التي قد تصل ل15% من كل عام حسب قانون التأمينات والمعاشات في شهر يناير القادم لعام 2024، وذلك إبتدءًا من 1 يناير من قبل وزارة التضامن، وستتم عملية الصرف للجميع دون استثناء أي فئة وذلك وفق لوائح القانون.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات لكل شخص ومعرفة القيمة المحددة التي تمت إضافتها لراتبه من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كتابة اسم المستفيد من المعاش بشكل صحيح.

تدوين كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

قم بتسجيل الدخول للموقع باسم المستخدم.

سيظهر أمامك القيمة المضافة للمعاش.

المنحة الاستثنائية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة المنحة الاستثنائية من 300 إلى 600، وليس فقط ذلك، بل تم صرفها بشكل لرجعي في شهر نوفمبر 2023، مع وجود العديد من التسهيلات التي تساعد أصحاب المعاشات على استلام المنحة بسهولة.

هل يمكن للعاملين في القطاع الخاص الحصول على زيادة المعاشات

يستطيع العاملين في القطاع الخاص الحصول على زيادة المعاشات، وذلك في حالة إذا كانوا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، ودفعوا الاشتراكات الشهرية المستحقة عليهم.

هل هناك أي شروط للحصول على زيادة المعاشات

لا توجد أي شروط للحصول على زيادة المعاشات في مصر، حيث يستحق جميع أصحاب المعاشات الزيادة السنوية المستحقة لهم، بغض النظر عن قيمة المعاش أو مدة الخدمة، ولا يوجد أي فئة مستثناه من هذا القرار.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر الهاتف

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر الهاتف من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على الرقم 16439.