تحول مفاجئ وبداية غير متوقعة لليالي نوفمبر ..الارصاد تكشف حالة الطقس خلال الايام القادمة

حالة الطقس والامطار في مصر مع بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ، حيث أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت، الموافق 2 من شهر ديسمبر 2023، في مختلف محافظات الجمهورية ، ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، ستكون حالة الطقس غدًا السبت: لطيفة خلال ساعات النهار في محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما من المتوقع ان تكون معتدلة في محافظات شمال الصعيد، بينما تكون مائلة للحرارة في محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردة في فترة الليل في معظم المناطق ، كما اعلنت هيئة الارصاد عن احتمالية تسجيل بعض المدن في جنوب مصر ل ٣٠ درجة مئوية

حالة الطقس في مثر مع بداية نوفمبر ٢٠٢٣

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر في بيانها أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خلال الساعات الاولي من صباح الغد على بعض الطرق الزراعية ووكذلك الطريق الصحراوي و الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تؤدي إلى مناطق مختلفة من محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

ومن المتوقع أن تنشط الرياح في فترات متقطعة في مناطق محدودة من محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء ، كما اعلنت هيئة الأرصاد عن حالة البحر المتوسط، فستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتوقع ان يكون ارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.75 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.