spa.gov.iq رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، التي شملت العديد من المتقدمين من أجل الحصول عليها، إضافة إلى أن هذه المنحة موجهة للفئات والأسر الأقل دخلاً ومن الذين يُعانون من الحياة الاقتصادية، على أن يتم توافرها أمام الجميع بما يسمح لهم في توفير حياة كريمة ملائمة، ومستوى معيشي ملائم، لكن وفقًا لبعض الشروط التي تفرضها الوزارة.

الاستعلام عن الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه تم الإعلان عن جميع المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاخيرة بعد الإطلاع بشكل كامل عن كافة المتقدمين للحصول عليها، مع العلم أن الطلبات التي تم تقديمها تم عمل فحص شامل لهم، من أجل التأكد من استحقاق الحصول على المنحة، هذا وأن القيمة المالية يتم إيداعها في جميع حسابات المستفيدين البنكية، بما تسمح لهم بصرفها عبر مختلف المنافذ والأماكن المعنية بالصرف.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وأشارت وزارة العمل، إلى أن من أهم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية، ان يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 60 عامًا، إضافة إلى أنه يجب وأن يكون من أصحاب الدخل المحدود وليس لديه أي أصول او عقارات ذات قيمة عالية، فضلاً عن عدم توافر عقد ايجار لدى الشخص المتقدم، لكي يتم حصوله على المنحة المقدمة.