الآن .. ضبط واستقبال تردد قناة زي ألوان على النايل سات

الكثير من الأشخاص نجدهم يبحثون عن التردد الجديد لقناة زي ألوان، فمن المعروف أن تلك القناة مشهورة بمسلسلاتها الجميلة والمميزة الخاصة بالدراما الهندية، وكذلك التركية، وهذا بأعلى جودة وإشارة، كذلك أن تلك القناة معروفة بأنها تعرض محتواها بشكل مجاني، هذا بجانب ان هذه القناة تمتلك العديد من المشاهدات التي لا حصر لها، وفيما يلي سوف نرفق لكم أحدث تردد خاص بها.

تردد قناة زي ألوان

قناة زي ألوان من جملة القنوات الشائعة والمعروفة التي يتم البحث عليها باستمرار، كما أن إدارة قناة زي ألوان قد حدثت التردد الخاص بها، حيث إنه قد جاء ليكون كما يلي:

التردد: 11277

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

التشفير: لا يوجد.

الجودة: اتش دي.

نبذة قناة زي ألوان

قناة زي ألوان من القنوات المميزة على مستوى الدول العربية، حيث إنها تعرض أجمل وأشهر المسلسلات الهندية التي يبحث عنها جمهور كبير من عشاق الدراما الهندية، ومن الجدير بالذكر أنه قد أضافت هذه القناه مجموعه مميزه من الدراما التركية التي تكون مختاره من جمهور كبير، وكما نعلم أنه قد تنوعت هذه القناة في المحتوى الذي تقدمه، وما تقوم بعرضه من برامج ومسلسلات وافلام هندية، وهذه قناه فضائيه تبث على نطاق واسع في جميع انحاء العالم، كما تميزت هذه القناه بعرضها لبرامج مدبلجة باللغة العربية في شتى المجلات المتنوعة، مثل الصحة، والجمال والسياحة، والسفر والرياضة، والطبخ وقد حققت قناه زي الوان من بداية بثها أعلى نسبة مشاهدة بفضل ما تعرضه، ومن المعروف أنه قد تم تأسيسها في عام ٢٠١٢م، وأطلق بثها عبر شبكه zee وان لها مقرين المقر الأول في دبى، وهو المقر الرئيسي والثاني بالمملكة السعودية.