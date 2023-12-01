نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني كل الفروع احيائي- تطبيقي – أدبي

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا، تعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث لعام 2023 محط اهتمام كبير في الشارع العراقي، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج عبر موقع نتائجنا الرسمي، تعد نتائج الدور الثالث الصف السادي الاعدادي 2023 الفروع العلمية “الأحيائي- التطبيقي” والفرع الأدبي الفرصة الأخيرة للطلاب والطالبات للانتقال إلى المرحلة التعليمية الجديدة.

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نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث جميع المحافظات

تنزيل كشوف pdf نتائج الدور الثالث لامتحانات السادس الاعدادي 2023 للفروع العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والفرع الأدبي موقع نتائجنا من خلال الجدول التالي:

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار تنزيل ديالى في الانتظار تنزيل الكرخ 1 في الانتظار تنزيل الكرخ 2 في الانتظار تنزيل الكرخ 3 في الانتظار تنزيل الرصافة 1 في الاتظار تنزيل الرصافة 2 في الانتظار تنزيل الرصافة 3 في الانتظار تنزيل النجف في الانتظار تنزيل ذي قار في الانتظار تنزيل القادسية في الانتظار تنزيل صلاح الدين في الانتظار تنزيل واسط في الانتظار تنزيل اربيل في الانتظار تنزيل السليمانية في الانتظار تنزيل دهوك في الانتظار تنزيل الأنبار في الانتظار تنزيل بابل في الانتظار تنزيل البصرة في الانتظار تنزيل كربلاء في الانتظار تنزيل كركوك في الانتظار تنزيل ميسان في الانتظار تنزيل المثنى في الانتظار تنزيل

نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023

أكدت التعليم العراقي أن نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023 تم إعلانها بعد أن تمت مرحلة التصحيح والتدقيق بنسبة نجاح جيدة، مؤكدة أنه يتم رفع نتائج بعض المحافظات مباشرة ومازالت بعض المحافظات في انتظار النتائج.

تم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث لعام 2023 في العراق، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أن عملية التصحيح قد اكتملت بنسبة 100% وأن نسبة النجاح كانت جيدة.

هذه النتائج تشمل جميع التخصصات والفروع المتاحة في السادس الإعدادي، بما في ذلك العلمي والأحيائي والتطبيقي والأدبي. ورغم أن العديد من المحافظات قد أعلنت نتائجها، إلا أن هناك بعض المحافظات التي لم يتم إعلان نتائجها بعد.