نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني كل الفروع احيائي- تطبيقي – أدبي
نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني كل الفروع احيائي- تطبيقي - أدبي
نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا، تعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث لعام 2023 محط اهتمام كبير في الشارع العراقي، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج عبر موقع نتائجنا الرسمي، تعد نتائج الدور الثالث الصف السادي الاعدادي 2023 الفروع العلمية “الأحيائي- التطبيقي” والفرع الأدبي الفرصة الأخيرة للطلاب والطالبات للانتقال إلى المرحلة التعليمية الجديدة.
موقع نتائجنا الرسمي نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث
موقع نتائجنا الرسمي يتيح هذا الموقع للطلاب الاطلاع على النتائج بسهولة وسرعة بمجرد إدخال البيانات الشخصية اللازمة، يعتبر موقع نتائجنا مصدر موثوق للحصول على نتائج الدور الثالث من امتحانات السادس الاعدادي.
نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث جميع المحافظات
تنزيل كشوف pdf نتائج الدور الثالث لامتحانات السادس الاعدادي 2023 للفروع العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والفرع الأدبي موقع نتائجنا من خلال الجدول التالي:
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|تنزيل
|الكرخ 1
|في الانتظار
|تنزيل
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|في الانتظار
|الرصافة 1
|في الاتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023
أكدت التعليم العراقي أن نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023 تم إعلانها بعد أن تمت مرحلة التصحيح والتدقيق بنسبة نجاح جيدة، مؤكدة أنه يتم رفع نتائج بعض المحافظات مباشرة ومازالت بعض المحافظات في انتظار النتائج.
تم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث لعام 2023 في العراق، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أن عملية التصحيح قد اكتملت بنسبة 100% وأن نسبة النجاح كانت جيدة.
هذه النتائج تشمل جميع التخصصات والفروع المتاحة في السادس الإعدادي، بما في ذلك العلمي والأحيائي والتطبيقي والأدبي. ورغم أن العديد من المحافظات قد أعلنت نتائجها، إلا أن هناك بعض المحافظات التي لم يتم إعلان نتائجها بعد.