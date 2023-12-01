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نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني كل الفروع احيائي- تطبيقي – أدبي

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني كل الفروع احيائي- تطبيقي - أدبي

fareda salehمنذ ساعة واحدة
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نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا، تعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث لعام 2023 محط اهتمام كبير في الشارع العراقي، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج عبر موقع نتائجنا الرسمي،  تعد نتائج الدور الثالث الصف السادي الاعدادي 2023 الفروع العلمية “الأحيائي- التطبيقي” والفرع الأدبي الفرصة الأخيرة للطلاب والطالبات للانتقال إلى المرحلة التعليمية الجديدة.

موقع نتائجنا الرسمي نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

موقع نتائجنا الرسمي يتيح هذا الموقع للطلاب الاطلاع على النتائج بسهولة وسرعة بمجرد إدخال البيانات الشخصية اللازمة، يعتبر موقع نتائجنا مصدر موثوق للحصول على نتائج الدور الثالث من امتحانات السادس الاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث جميع المحافظات

تنزيل كشوف pdf نتائج الدور الثالث لامتحانات السادس الاعدادي 2023 للفروع العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والفرع الأدبي موقع نتائجنا من خلال الجدول التالي:

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 تنزيل
ديالىفي الانتظار تنزيل
الكرخ 1في الانتظار تنزيل
الكرخ 2في الانتظار
 تنزيل
الكرخ 3في الانتظار
 تنزيل
الرصافة 1في الاتظار
 تنزيل
الرصافة 2في الانتظار
 تنزيل
الرصافة 3في الانتظار
 تنزيل
النجففي الانتظار
 تنزيل
ذي قارفي الانتظار
 تنزيل
القادسيةفي الانتظار
 تنزيل
صلاح الدينفي الانتظار
  تنزيل
واسطفي الانتظار
 تنزيل
اربيلفي الانتظار
 تنزيل
السليمانيةفي الانتظار
 تنزيل
دهوكفي الانتظار
 تنزيل
الأنبارفي الانتظار
 تنزيل
بابلفي الانتظار
  تنزيل
البصرةفي الانتظار
 تنزيل
كربلاءفي الانتظار
 تنزيل
كركوكفي الانتظار
 تنزيل
ميسانفي الانتظار
 تنزيل
المثنىفي الانتظار
  تنزيل

نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023

أكدت التعليم العراقي أن نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023 تم إعلانها بعد أن تمت مرحلة التصحيح والتدقيق بنسبة نجاح جيدة، مؤكدة أنه يتم رفع نتائج بعض المحافظات مباشرة ومازالت بعض المحافظات في انتظار النتائج.

تم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث لعام 2023 في العراق، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أن عملية التصحيح قد اكتملت بنسبة 100% وأن نسبة النجاح كانت جيدة.

هذه النتائج تشمل جميع التخصصات والفروع المتاحة في السادس الإعدادي، بما في ذلك العلمي والأحيائي والتطبيقي والأدبي. ورغم أن العديد من المحافظات قد أعلنت نتائجها، إلا أن هناك بعض المحافظات التي لم يتم إعلان نتائجها بعد.

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fareda salehمنذ ساعة واحدة
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