“هُنا تم رفع النتيجة” .. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث { عملي- أدبي} عموم المحافظات العراق results.mlazemna
“هُنا تم رفع النتيجة” .. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث { عملي- أدبي} عموم المحافظات العراق results.mlazemna
إعلان نتائج الدور الثالث الصف السادس العلمي والادبي عبر الموقع وموقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا بالرقم الامتحاني خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم رفع نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023 بالرقم الامتحاني عموم محافظات العراق.
ومن خلال البديل الاخباري، نرصد لكم مباشر نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023 كل الفروع عموم المحافظات العراقية.
نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا
تم الكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على النتائج ومعرفة نسبة نجاحهم في الامتحانات النهائية.
وزارة التربية العراقية نتائج السادس اعدادي 2023 دور ثالث
تقوم وزارة التربية العراقية بنشر النتائج على موقعها الرسمي، وقد تم الانتهاء من مرحلة التصحيح بنسبة 100٪ ومرحلة التدقيق. وفيما يتعلق بنسبة النجاح، فإنها تعتبر جيدة.
تشمل النتائج المفصلة للسادس العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والسادس الادبي، يمكن للطلاب في مختلف المحافظات معرفة نتائجهم عبر الموقع.
في محافظة نينوى والديوانية وذي قار وصلاح الدين وأنبار ومحافظات أخرى، تم نشر النتائج على موقع وزارة التربية العراقية، في حين أنه في بعض المحافظات الأخرى مثل ديالى والكرخ والرصافة وبابل وكركوك وطقوس واربيل والسليمانية والمثنى والبصرة وكربلاء وميسان ودهوك، مازالت لم يتم الاعلان عن نتائج السادس اعدادي 2023 دور ثالث.
نتائج الدور الثالث السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|في الانتظار
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|في الانتظار
|الرصافة 1
|في الانتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
نتائج السادس الادبي الدور الثالث 2023 pdf كل المحافظات
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|في الانتظار
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|في الانتظار
|الرصافة 1
|في الانتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
نتائج السادس الإعدادي 2023 PDF وزارة التربية العراقية
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط تنزيل نتائج السادس الاعدادي دور ثالث 2023 كل الفروع، والتي من المتوقع أن تصدر على شكل ملفات PDF.
قامت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية بنشر إعلان يؤكد فيه أن النتائج ستكون متاحة باستخدام أرقام الامتحان الخاصة بكل طالب، الرقم الامتحاني وتلك الأرقام يحصل عليها الطلاب أثناء دخولهم للجنة الامتحانية الخاصة بهم.