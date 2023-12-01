“ده خراب بيوت مستعجل” الحكومة تقرر حرمان هؤلاء من المعاش.. شوف لتكون منهم!!

في ضوء التعديلات الجديدة التي تجريها الحكومة المصرية على نظام المعاشات، فأنه تم تحديد المستحقين للمعاشات والغير مستحقين له ممن يحصلون عليه بدون وجه حق، حيث قرر الحكومة قطع المعاش عن الالاف المواطنين وفقا لقانون التأمينات الجديد، ولمزيدمن التفاصيل اليكم السطور القادمة.

حالات قطع المعاش

كشفت الحكومة أن هناك حالات يتم فيها قطع المعاش عن المستفيدين منه وفقا لما ورد بالقانون، وتلك الحالات هي:

في حالة وفاة المستفيد الرئيسي، فأنه يتوقف صرف المعاش فورا من الشهر التالي لوفاته.

إذا تبين أن المتقاعد يمتلك نشاط تجاري يدر عليه ربح كبير بشكل شهري فأن صرف المعاش يتوقف فورا.

في حالة زواج الارملة أو الارمل يتم ايقاف صرف المعاش.

في حالة كان المستفيد يحصل على دعم حكومي أو دخل من عمل أخر، في تلك الحالة يتم خصم جزء كبير من المعاش أو يتوقف صرفه تماما.

بلوغ الابن أو الأخ الـ 21 عامًا مع استثناء الحالات الآتية:

العاجز عن العمل أو الكسب حتى زوال العجز. الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن 26. الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن 26. الطالب الحاصل على المؤهلات الأقل حتى ألتحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغه سن 24.

منحة القطع

وكشف التأمينات أنه في حالة قطع المعاش لسبب غير الوفاة، يتم صرف منحة القطع لمرة واحدة وهي تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، ولا تُصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار من اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، وتسقط في حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولابد من توافر شروطها بالمستفيد.