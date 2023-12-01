رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2023، نوفر لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2023 لتتمكنوا من معرفة قيمة الفاتورة بشكل بسيط وميسر، ويمكنك معرفة فاتورة التليفون الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات كما يمكنك السداد بعدة طرق بدلا من الذهاب إلى السنترال.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2023

ومن خلال زيارة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2023 يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك بشكل تفصيلي، وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتحديد يوم 14 ديسمبر كآخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة حيث تنتهي في هذا اليوم المهلة المحددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون أي مصاريف إضافية، ويمكنك الاستعلام عن فاتورتك من خلال الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777، واليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

ادخل رقم هاتفك الارضي مسبوقا بكود المحافظة.

اضغط الآن على كلمة “اعرض الفواتير”.

ستظهر لك كافة الفواتير المراد سددها مع توضيح استهلاكك بشكل كامل.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي اعتبارا من منتصف كل شهر في منتصف الشهر الثاني وفي حال عدم التسديد يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط وإذا استمر عدم الدفع يتم منع الخط خلال مدة تصل إلى شهر.

فاتورة التليفون الارضي شهر ديسمبر 2023

وتصدر فاتورة التليفون بنظام الربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر، وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.