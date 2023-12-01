إكسبو 2030 الرياض riyadhexpo2030.sa

حصلت السعودية على إقامة معرض إكسبو في الرياض عام 2030، بعد اجتماع أعضاء الجمعية التابعة لمكتب المعارض الدولي، إذ أن بوصلة إكسبو 2030 تتجه صوب الرياض بعد الانتهاء من عملية التصويت السرية التي قد تنافس بها إيطاليا وكوريا والسعودية، وستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها الرياض حدثًا مثل كل ذلك بفضل جهود السعودية ضمن حقبة التغيير، إذ أنها استطاعت أن تكون رائدة في مجالات متعددة خلال الوقت الحالي.

إكسبو 2030 الرياض

استطاعت السعودية أن تحصل على إقامة معرض إكسبو في عام 2030 وكان ذلك بعد الدعم الدولي الكبير، إذ أن السعودية قد بذلت جهودًا كبيرة طوال الأشهر الماضية وكانت تلك الجهود قادرة على أن تحشد هذا الدعم، سواء من الدول العربية الإسلامية أو حتى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى المنظمات والتكتلات الإقليمية، كما أن الدول المؤيدة للمملكة وصلت حتى 100 دولة بكافة أنحاء العالم، ولقد ساهمت مكانة السعودية بالمستويات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، وأصبحت محط أنظار لكثير من قادة العالم نظرًا لعملية الثقة السياسية بهم، وأصبحت الرياض في عام واحد أن تجمع حوالي ثلثي العالم حتى تناقش قضايا إقليمية ودولية.

موعد معرض إكسبو

معرض إكسبو ينطلق بالرياض 2030 وتحديدًا داخل مدينة الرياض الأول أكتوبر، ويستمر حوالي ستة أشهر إلى أن ينتهي الحادي والثلاثين من مارس 2031، أما عن شعار المعرض فإنه سيكون عبارة عن نخلة بها ست سعفات، كل منهم تدل على إحدى موضوعات المعرض سواء التراث الفني، التقني، العمارة، العلوم، والطبيعة، ويكون العنوان الأساسي للمعرض معًا نستشرق المستقبل يهدف لدعوة الجميع للعمل والابتكار وإيجاد حلول لكافة التحديات العالمية مع تغيير المستقبل ليصبح أفضل، والعنوان يتضمن ثلاث موضوعات الغد الأفضل والازدهار للجميع، والعمل المناخي، وكل ذلك لمعالجة التحديات العالمية بكافة المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

تفاصيل معرض إكسبو

أكد رئيس الهيئة بأن الميزانية الخاصة بمعرض إكسبو حوالي 7.8 مليار دولار، مع تخصيص 353 مليون لتقديم دعم لحوالي مائة دولة نامية حتى تشارك بالمعرض، ولقد تابع رئيس الهيئة بأن المعرض يقام في مساحة قدرها 6 مليون متر مربع إلى جانب مطار الملك سلمان.