اسعار الدواجن اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في البورصة والمحلات .. الفراخ رخصت هي والبيض النهاردة

من خلال الاطلاع على اسعار الدواجن اليوم ‏يمكننا القول إن هناك حالة من التراجع والاقتصاد الملحوظ جدا في أسعار الفراخ وتحديداً البيضاء، ‏الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات بحث الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف على قائمة أسعار الدواجن، في تحديثات البورصة بالتزامن مع أيام صرف المعاشات كوننا في بداية الشهر الجديد، مما يعني شراء الدواجن والمستلزمات الخاصة بالشهر.

اسعار الدواجن اليوم

‏لقد أعلنت بورصة الدواجن عن كون هناك حالة من التراجع المستمر في اسعار الدواجن اليوم ‏مما أدى لحدوث نفس النتيجة على أسعار معظم الدواجن حيث انخفضت أسعار الفراخ الساسو وكذلك الفراخ الأمهات أيضا، ‏ومن الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض لصدمة الكثير من المربيين كونهم ظنوا أنهم سيحصلون على أموال مرتفعة كنتيجة لارتفاع الكيلو الواحد الذي حدث في الأيام الماضية في أسعار الدواجن داخل البورصة.

ومنها فقد جاءت تحديثات بورصة الدواجن على هذا النحو التالي

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 90 جنيهاً.

على يواصل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء حالة التراجع، حيث وصل إلى 61 جنيهاً في المزرعة.

كما سجل الكيلو من البط المولار حوالي 80 جنيهاً في المزرعة.

على أن يكون سعر الكيلو من فراخ الأمهات الهبرد الكبيرة شهدت تراجع، حيث وصل سعرها حوالي 54 جنيهاً في المزرعة.

سعر الفراخ الساسو ما زالت في حالة الانخفاض، حيث وصلت في المزرعة إلى ما يقرب من 72 جنيهاً.

وأخيرا سعر الكيلو من الفراخ البلدي الحر فإنها شهدت انخفاض شديد في سعرها، على أن تسجل حوالي 105 جنيهاً في المزرعة.

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم

نظرا لانخفاض حالات العرض والطلب على الدواجن والانخفاض والتراجع الملحوظ في اسعار الدواجن اليوم يمكننا التأكد من كون هناك حالة من الثبات في سعر كرتونة البيض اليوم داخل جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث وصلت الأسعار إلى ما يلي