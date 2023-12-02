زيادة المعاشات 15% لكافة أصحاب المعاشات في هذا الموعد .. خبر سعيد لأصحاب المعاشات “زيادة الخير خيرين”

متى يتم تطبيق زيادة المعاشات 15%؟ وهل حقا هناك زيادة على معاشات شهر ديسمبر الجاري؟ أسئلة كثيرة طرحها المستفيدون من المعاشات، لا سيما أن هناك الكثير من الأخبار التي تم تداولها تفيد بأنه سوف يتم تطبيق زيادة جديدة على معاشات الشهر الجاري بالتزامن مع بداية شهر ديسمبر، الأمر الذي أدى لضرورة توضيح الأمور المتعلقة بشأن زيادة المعاشات ومناقشة حقيقة الأخبار المتداولة بشأن زيادة معاشات ديسمبر.

زيادة المعاشات 15%

لقد أصبح من الطبيعي أن نجد تساؤلات كثيرة تدور حول المعاشات حينما نكون في بداية شهر ميلادي جديد كون المعاشات يتم صرفها خلال هذه الأيام، ومنها فقد وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول موعد تطبيق زيادة المعاشات 15%، وهل ستكون خلال الشهر هذا أم لا.

ومنها فقد أعلنت ‏هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إن هذه الزيادة المقدرة بنسبة 15% سوف يتم تطبيقها في السنة المالية الجديدة، والتي عادة ما تأتي بالتزامن مع بداية شهر يوليو من كل عام ميلادي جديد وهذا يعني أننا على موعد مع زيادة جديدة ولكن ليس الآن.

هل سيتم تطبيق زيادة في معاشات شهر ديسمبر ؟

بعدما تعرفنا بشكل واضح حول الأمر الذي ارتفع البحث عنه بخصوص معرفة موعد تطبيق زيادة المعاشات 15%، فإننا وجدنا ‏سؤالا جديدا يلوح في الأفق ألا وهو هل هناك زيادة جديدة في معاشات شهر ديسمبر المقرر صرفها بداية من الغد، ومنها فقد أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه لا وجود لأي نية مسبقة بخصوص تطبيق زيادة على نسبة المعاشات التي يحصل عليها المستفيدين من هذه المنظومة.

كما نوهت الجهات المعنية على ضرورة تحري الصدق في الأخبار قبل تصديق ما يتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المواطنين المستفيدين من منظومة المعاشات أن يتوجهوا لأماكن صرف معاشاتهم ولكن بنفس المقدار المنصوص عليه دون زيادة.