اشتري فراخ وخزنيها.. أسعار الدواجن اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الأسعار الخاصة بكل أنواع الدواجن لا تزال في إطار الانخفاض، والمؤشرات السعرية اليوم الجمعة الأول من الشهر ديسمبر توضح أن القيمة السعرية لكل الأنواع بما فيها الدواجن البيضاء وهي الأكثر استهلاكا لا تزال على مستوى ومؤشر الاستقرار وعلى أساس تلك المؤشرات نتوقع من خلال السطور المقبلة الأسعار التي ستكون عليها أنواع الدواجن من مختلف سلالاتها.

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 ديسمبر 2023

من المتوقع أن يظل المستوى السعري الخاص بكل أنواع الدواجن مستقر على أسعار متراجعة حيث أنه خلال الفترة الماضية وخلال هذا الأسبوع بالتحديد استقرت أسعار كل أنواع الدجاج على تكلفة شرائية للكيلو تعد منخفضة نسبيا عن الأسبوعين الماضيين، وعلى هذا الأساس يتوقع الكثيرون استمرار التراجع واستقرار الأسعار على تلك التكلفة الشرائية المعلن عنها اليوم الجمعة للكيلو من كل نوع، وعن المؤشرات المتوقعة للأسعار نوضح ما يلي عبر تلك الفقرات.

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الكيلو جرام من الدجاج الأبيض تسليم مزارع 62 جنيه مصري فقد تصل للمستهلك غدا بسعر ما بين 69 و70 جنيه مصري.

أسعار الدواجن البلدي

الدجاج البلدي متوفر في الأسواق المحلية بأسعار تصل من 119 إلى 120 جنيه.

سعر الدواجن البلدي في المزرعة يصل إلى 110 جنيه مصري وقد يقل في بعض المناطق إلى 109 جنيه .

اسعار الكتاكيت اليوم

يتوقع أن تستقر أيضا أسعار الكتاكيت في مختلف الأسواق المحلية، وعن المؤشرات السعرية التي نتوقع أن تثبت عليها تكلفة شراء أنواع الكتايت الأكثر مبيعًا نذكر التقرير الآتي: