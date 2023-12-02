“حظك دلوقتي” حقيقة صرف مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة من البريد المصري .. دوّر في بطاقتك على الرقم

لقد تداول الكثير أخباراً تفيد بأن هناك مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة يمكن للمواطنين أن يقوموا بصرفها من خلال مكاتب البريد الموجودة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بالطبع كان هذا الخبر بمثابة البشرى السارة لمن قرأ عنه ولكن هناك مجموعة من الأشخاص أصبح لديهم الشك إيذاء معظم الأخبار مع انتشار الإشاعات وأرادوا التأكد من حقيقته، وهذا ما سوف نقوم بإيضاح تفاصيله.

مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة

هل سمعت عن منحة البريد المصري للمواطنين؟ كان هذا السؤال هو أول الأسئلة التي يطرحها المواطنون على بعضهم البعض في الشارع المصري، وهذا إن دل على شيء فإنه يؤكد على انتشار الخبر بسرعة كبيرة حيث يفيد هذا الخبر أن هيئة البريد المصرية قد أعلنت عن منح مكافأة قدرها ألف جنيه للمواطنين المتعاملين معها، ويمكن الحصول عليها من خلال تقديم صورة من البطاقة الشخصية والتي يجب أن تكون سارية بالفعل.

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تداولوا الخبر قد وضعوا روابط من خلالها يسهل الحصول على هذا الدعم غير المتوقع، كل هذه الأمور أدت لزيادة الرغبة في التأكد من حقيقة هذا الخبر المتداول.

حقيقة منح البريد المصري مبلغ ألف جنيه

لقد أعلنت هيئة البريد المصرية أنه لا داعي للانسياق وراء إشاعة منح مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة من البريد المصري حيث إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهذا ما توصلنا له من خلال ما أكد عليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حيث أكد على أن هذا الخبر هو مجرد إشاعة غرضها سرقة وابتزاز المواطنين.

ومنها فقد أكدت المصادر المعنية بشأن هذا الصدد وكذلك تلك التي تهتم بتنظيم مثل هذه الأمور أنه لا بد من أن يتم تصديق الأخبار التي يتم وضعها بشكل رسمي على الصفحات الموثقة التي تحمل اسم هيئة البريد المصرية، علما بأنه سوف تتم محاسبة كل من يروج مثل هذه الأخبار تبعا لما ينص عليه القانون.