خـرج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث pdf موقع وزارة التربية العراقية epedu gov iq بالرقم الامتحاني فقـط

يعيش طلبة وأولياء أمورهم في العراق حالة من الترقب لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث ورغم التأخير الغير المسبوق، يتوقع الإعلان الرسمي قريبًا، يعمل وزارة التربية على تصحيح الامتحانات، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر موقع الوزارة أو منصة “نتائجنا”، لذا يمكنكم متابعة هذا المقال لمعرفة كيفية معرفة النتائج المنتظرة وذلك غير موقع البديل.

موعد اعلان نتائج سادس اعدادي دور ثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية عن الجدول الزمني المتوقع لإعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون بعد الانتهاء من جميع عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، وقد أشارت الوزارة إلى أن هذا التأخير غير المسبوق في الإعلان عن النتائج أثار توترًا في الأوساط التعليمية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أنه بمجرد اكتمال عمليات التصحيح والرصد في جميع المواد، ستُرفع نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث وتكون متاحة لجميع الطلاب في الساعات القليلة القادمة، تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم العراقي.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

وحسبما أعلنت الوزارة، سيكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث عبر موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة “نتائجنا” التي تم إطلاقها خصيصًا لهذا الغرض. حيث جاءت الخطوات كالتالي: