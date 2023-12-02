نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

يترقب الطلاب الآن إعلان موعد نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 وهم بحالة من التوتر والقلق ولماذا لم يتم إصدار كشوفات النتائج والناجحين حتى الآن، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن موعد اعتماد النتائج ورفعها يتم الأيام الماضي وبسبب عدم الظهور حتى الوقت الحالي تتزايد عمليات البحث كل دقيقة ولن تتوقف والطلاب من جميع المحافظات العراقية ينتظرون بشرى سارة تسعد قلوبهم.

لقد أدى الطلبة والطالبات اختبارات الدور الثالث مطلع شهر نوفمبر الماضي واستمرت الامتحانات في عموم المحافظات لمدة عشرة أيام وأدى الطلاب من شعبة الاحيائي والتطبيقي والادبي الاختبارات على أكمل وجه وسط حالة من الاستقرار والهدوء التامة، واليوم عبر موقعنا البديل سوف نتعرف سوياً على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 ترقبوا معنا.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

وردت العديد من الأنباء بأن أعمال تصحيح اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الثالث تم الإنتهاء منها لجميع المحافظات، وخلال الساعات القليلة القادمة يتم إجراء رصد الدرجات وبعد الانتهاء مباشرةً يتم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد الموعد النهائي لاعتماد النتائج والإعلان عنها ثم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا وفقاً للمنظومة التعليمية المطورة لتسهيل الأمور على الطلاب، والجدير بالذكر أن الوزارة كشفت في السابق بأن عمليات التصحيح الأولية أكدت أن نسب النجاح تكون مرتفعة ولن يكون إلا عدد قليل جداً من الراسبين وأعلنت عن ذلك كي تطمئن قلوب الطلاب وأولياء الأمور لحين ظهور النتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث العراق

سوف تحصلون على النتيجة بشكل إلكتروني بكل سهولة عند اتباع ما يلي:؛