epedu.gov.iq ظهرت الان نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 جميع محافظات العراق

كشفت وزارة التربية العراقية عن اقتراب نتائج السادس الاعدادي الدور السادس المتوقع إعلانها بعد دقائق معدودة من الان، حتى أن الوزارة قامت بنشر بيان مؤخرًا يُفيد بأن النتائج سيتم الإعلان عنها مع بداية الأسبوع الجاري، مما يؤكد ذلك أنها ستظهر في أي وقت، حتى يتمكن جميع الطلبة والطالبات في الحصول على النتيجة الخاصة ويتمكنوا من استخراجها بكل سهولة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بإستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم التوجه إلى موقع نتائجنا.

ثم بعد ذلك يتم القيام بإختيار نتائج الطلاب.

وعليه يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار الدور الثالث.

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم التعرف عليها في النهاية بكل سهولة.

موعد نتائج السادس الإعدادي 2023

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث تم عقدها في 25 أكتوبر، وانتهت يوم 1 نوفمبر 2023، على أن قامت الوزارة بفتح عمليات التصحيح التي شملت جميع أوراق الإمتحانات الخاصة بالطلبة والطالبات، إضافة إلى أنه لم يتبق فقط سوى مرحلة تدقيق الدرجات ورصدها بشكل واضح وصحيح لكي يتمكن الجميع من التعرف عليها والحصول على الدرجات الخاصة بهم.