موقع Mlazmna نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث الادبي والاحيائي لينك وزارة التربية والتعليم بالعراق

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث هو الموقع الأساسي الذي يتم الحصول على النتائج من خلاله، حيث قامت وزارة التربية العراقية بإصدار تصريح يفيد باقتراب الإفصاح عن هذه النتائج وظهورها بشكل رسمي بعد أن تنتهي أعمال التصحيح والتدقيق في كافة اللجان الامتحانية، وبمجرد اعتماد النتيجة من الوزارة سيتم إتاحتها على موقع إلكتروني حتى يسهل على جميع الطلاب الاستعلام عنها.

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث يتم من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية .

أو قم بتسجيل الدخول ل موقع نتائجنا الالكتروني .

ثم حدد “نتائج الطلاب”.

اختر الصف السادس الاعدادي.

بعدها حدد الدور الثالث.

قم بتسجيل بيانات الطالب.

ثم اختر المحافظة التابع لها الطالب.

وأخيراً انقر على زر “عرض النتيجة”.

خلال ثوان ستفتح لك صفحة بها نتيجة الطالب بالتفصيل في كل المواد الدراسية.

تحرص وزارة التربية والتعليم بالعراق على توفير النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن، وسيتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح اعتماد النتيجة من قبل الوزير، وسيتم إتاحتها من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث الادبي

ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث يتم عبر المواقع الرسمية والحصول عليها بالرقم الامتحاني، حيث بدأ الطلاب في أداء هذه الاختبارات منذ يوم 25 أكتوبر المنصرم وانتهوا منها في يوم 1 نوفمبر الحالي، وقد صرحت الوزارة عن اقتراب موعد الإفصاح عن هذه النتائج وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وبمجرد من الانتهاء من رفع النتيجة على المواقع الرسمية سيصبح بإمكان الطلاب أولياء الأمور الاستعلام عنها، وتحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة لجان التصحيح والمراجعة حتى يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام حوالي 76 % تقريبًا، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.