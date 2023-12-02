رابط تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445 … وماهي أسباب رفض طلب الأهلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تخصيص رابط تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي، خاصة مع اقترب موعد ظهورها وتيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في تقديم اعتراض ليتم إعادة دراسة الطلب مرة أخرى، وأكدت الوزارة إلى أنه بعض الأشخاص تقدموا بـ اعتراض لعدم نزول الراتب في الأهلية، وفي هذه الحالة يجب على الشخص أن يقوم بتقديم اعتراض حتى يتمكن من صرف الراتب الخاص به، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي 1445 ….

رابط تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

حيث أعلنت وزارة الموارد عن تخصيص رابط تقديم اعتراض على عدم أهلية الضمان الإجتماعي المطور 1445، وذلك بعد أن يتم صرف الدفعة رقم 24 وهذه هي الخطوات….

زيارة الموقع الرسمي للمنصة الالكترونية للضمان الاجتماعي المطور.

ثم اضغط على برامج الدعم التابعة لي.

اضفط على أيقونة “الضمان الإجتماعي”

ثم انقر على كلمة “الأهلية والاستحقاق”.

سوف يتم عرض تفصيل دورة الأهلية أمامك.

يجب على المواطن تقديم الإعتراض مع رفع الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم تنفيذ طلب الاعتراض.

استعلام أهلية الضمان المطور

كما تتيح الوزارة للمواطنين الاستعلام عن أهلية الضمان المطور وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة منصة الضمان المطور.

ادخل كلمة المرور ورقم الهوية الخاص بك.

اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اضغط على برامج الدعم.

سوف تظهر أمامك الدفعة التابعة للشهر ودراسة الأهلية.

ما هي أسباب رفض طلب الأهلية

حيث أعلنت وزارة الموارد عن وجود عدد من الأسباب التي تكون سبباً في رفض طلب الأهلية وهي: