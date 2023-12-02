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“متاح حالاً” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 | منصة مظلتي
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، تهتم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائماً بالمواطن العراقي وتقدم عدد كبير من الخدمات الالكترونية التي تسهل على المواطنين الوقت والمجهود، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة العمل عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023
حيث تعد الرعاية الإجتماعية من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبي من الأسر من معدومي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة خاصة وسط الغلاء الذي تمر به عدد من الدول العربية، وأعلنت الوزارة إلى أنه يتم صرف المنحة لحوالي ما يقرب من 5000 مواطن عراقي، وأكدت الوزارة عن وجود رابط للاستعلام والذي سوف نتعرف عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- أو زيارة منصة مظلتي.
- اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.
- ثم اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.
- حمل الكشوفات الموجودة أمامك.
- بعد تحميل الكشوفات ابحث عن اسم المستفيد.
ما هي شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية
- أن يكون المواطن من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.
- ألا يكون للمواطن دخل شهري ثابت.
- ألا يكون للمتقدمك أصول أو عقارات.
- كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- كما يجب ألا يقل سن المواطنة المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 50 عام.