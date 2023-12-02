يا بختك قرض يصل لمليون جنيه| بشرى لأصحاب المعاشات قروض ميسرة من بنك مصر وبفوائد بسيطة| اعرف الشروط والأوراق حالا

يعد بنك مصر من أبرز البنوك التي تهتم بالأشخاص الخارجين على المعاش، حيث يقدم لهم كافة المساعدات التي تعينهم على ظروف الحياة من خلال فتح باب التقديم للحصول على قروض، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر لكم التفاصيل الخاصة بهذه القروض والشروط الخاصة بها، تابعونا لحظة بلحظة.

شروط قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر 2023:-

إليكم شروط الحصول على قروض المعاشات من بنك مصر:

في البداية يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين العام 21 والعام 65 عند سداد آخر قيمة القرض.

كما أنه يشترط ألا يكون الحد الأدنى لمعاش المواطن يقل عن 500 جنيه.

بالإضافة إلى أنه ينبغي أن تتراوح قيمة القرض بين 5 آلاف جنيه إلى نصف مليون ويتم تحديد ذلك بناءًا على معاش الفرد.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر 2023:-

وضع بنك مصر عدد من المستندات المطلوبة عند التقديم للحصول على أحد القروض، وهي تتمثل في الآتي:

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.

كما أنه يلزم تقديم نسخة من إيصال أحد الخدمات مثل الكهرباء والماء وغيره، مع ضرورة ألا يكون مر على الإيصال أكثر من ثلاثة أشهر.

تقديم المستندات الخاصة بالمعاش موضحًا بها قيمته.

إدخال رقم هاتف مفعل للتواصل من خلاله مع البنك.

قرض بنك مصر لأصحاب المعاشات:-

إليكم أبرز أنواع القروض التي يقدمها البنك: