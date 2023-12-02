رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة السابعة والأخيرة بالرقم الوطني عموم المحافظات

ضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل الآونة الأخيرة رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة السابعة وهي الدفعة الأخيرة من العام الجاري حسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية، كما هناك محاولات من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التلاعب بأعصاب المواطنين عند نشر أخبار زائفة عن انقطاع صرف الدعم، يعيش المواطنين حالة من عدم الاستقرار على أمل ظهور النتائج في أي لحظة، أكدت هيئة الحماية الاجتماعية أن بعد اعلان كشوفات الدفعة 7 سوف يتم استئناف اعلان المستحقات ويتم الاستكمال والعمل على استقبال عدد جديد من الطلبات في يناير 2024، خلال الفقرات التالية نوضح لكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

بعد الكشف عن نتائج المشمولين يتم رفعها عبر الرابط التالي منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار الرعاية الاجتماعية تظهر الدفعات اختر الدفعة السابعة. حدد اسم المحافظة أولاً. الرقم الوطني. ثم الضغط على خانة استعلام.

كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة السابعة 2023

لقد جئنا إليكم اليوم عبر موقعنا البديل بأخبار جديدة تسعد قلوب المتقدمين على الدفعة السابعة، حيث كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي العراقية تحت قيادة أحمد الأسدي بأن الدفعة السابعة يتم شمول 70 ألف أسرة من الفئات التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ولقد تم تحديد الموعد النهائي للإعلان عن بدء رف كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة ليكون الأحد المقبل الموافق 10 من ديسمبر الجاري، وقد تم تأ<يل عملية إعلان الكشوفات بسبب عدم انتهائه من فحص طلبات التسجيل وإجراء البحث الاجتماعي للمتقدمين وخاصةً أن الشهر لا يكفي لمراجعة تلك العدد الكبير من المتقدمين وتلك العملية تحتاج إلى دقة شديد لتوصيل الدعم للمستحقين.