رسميًا إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق لعموم المحافظات في هذا الموعد

تشهد أغلب المنازل في العراق حالة ترقب شديدة لظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث عبر موقع الوزارة، أو نتائجنا، أو حتى ملازمنا، فهي من المواقع الرسمية المعتمدة التي بإمكان الطلاب اللجوء إليها، للتعرف على النتيجة واستخراجها في حال كان هناك ضغط على أي موقع منهم، وطبقًا لتصريحات الوزارة فإن النتائج من المتوقع أن تظهر خلال اليوم، وبالتالي الجميع قلقين بشأن ذلك.

نتائج السادس الإعدادي 2023 العراق

أنهى جميع طلاب السادس الإعدادي الاختبارات منذ بداية شهر نوفمبر، ومن وقتها والمحافظة تعمل بكل قوتها حتى يتم تصحيح الاختبارات بأسرع وقت ممكن، وتراجع وتدقق وفي نفس الوقت يحصل الطلاب على حقوقهم دون أي نقص، وبإمكان الطلاب الآن أن يطلعوا على كافة النتائج الخاصة بهم، من خلال موقع الوزارة عبر الخطوات التالية:

أولًا في البداية يجب التوجه لموقع وزارة التربية.

عليك أن تتوجه لموقع نتائجنا.

اضغط على خانة نتائج الصف السادس.

اختار بعدها نتيجة الدور الثالث.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة حتى تقوم بالاستعلام عنها.

حدد المحافظة التي تمت بها الاختبارات.

انقر فوق عرض النتيجة.

تظهر أمامك كافة المواد الدراسية.

ويكون متاح للطلاب النتيجة في أي وقت.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي

بدأ الجميع في التساؤل بالوقت الحالي عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس بعد تصريحات وزارة التربية العراقية بالفترة الأخيرة، ومن المفترض بأن هذه الساعة تشهد رفع النتائج وظهورها بعد وقت قليل للغاية، وعلى الجميع الاستعداد والاستعلام عنها في أي وقت لأنها قد تظهر في أي لحظة من اللحظات القادمة.