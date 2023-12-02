يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عن مسلسل زينهم الحلقة 13 كاملة فيديو لاروزا، التي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة التي يتعرض لها “زينهم” أحمد داوود في المشرحة والحديث الذي يدور بينه وبين الجثث، وهذا ما جعل المسلسل يتصدر اسمه قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل زينهم الحلقة 13 كاملة فيديو لاروزا ومواعيد عرضه على قناة ON و ON دراما .

مسلسل زينهم الحلقة 13

تدور أحداث مسلسل زينهم حول قصة الشاب “زينهم” الذي تخرج من كلية الطب ليعمل في مشرحة زينهم إلا أنه لم يبلغ والدته بهذا الأمر وأقنعها أنه يعمل طبيب أنف وأذن ، ويتعرض زينهم للكثير من الأحداث الشيقة داخل المشرحة حيث يدور بينه وبين الجثث حوار ومناقشات تكشف له عن الكثير من الخبايا في كل جثة جديدة تدخل إلى المشرحة، وهذا ما يتسبب في حالة من الانهيار لزينهم الذي قرر أن يستكمل عمله ليكشتف الكثير من الأسرار.

أبطال مسلسل زينهم

يضم مسلسل زينهم عدد من نجوم الفن والدراما المصرية والمسلسل بطولة

أحمد داوود

كريم قاسم

سامي أبو ضيف

عماد رشاد

محمد أبو داود

سلوى محمد علي

مجموعة من الوجوه الجديدة

مواعيد عرض مسلسل زينهم

يعرض مسلسل زينهم على قناة ON الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في الساعة الثانية صباحًا والساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم التالي، كما يمكنكم متابعة المسلسل أيضاً على قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساء وتُعاد في نفس اليوم عند الساعة العاشرة مساء وعند الساعة الخامسة عصراً في اليوم التالي، ويعرض المسلسل أيضاً على منصة Watch it.