ظهور الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق.. استعلم الآن

تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية العراقية، وهذا حتى يعلم الأشخاص المتقدمين المقبولين فيها، وهو دعم مالي مقدم من الحكومة للأشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية في ظل الغلاء الحالي، ودائمًا ما تسعى الحكومة العراقية إلى مساندة أبنائها، وخلال السطور التالية سنعرض اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الجديدة.

ظهور الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

نفذت وزارة الشؤون الإجتماعية ما قامت الحكومة العراقية بتكليفها به وهو عرض اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 ميلادي، وذلك بعد بحث الكثير من المتقدمين عن اسمائهم، ويمكن الحصول على تلك الأسماء عن طريق الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الإجتماعية العراقية على موقع “مظلتي”.

النقر على مربع أسماء الرعاية الاجتماعية.

تظهر عدة خيارات يجب النقر على الاستعلامات.

يتطلب إدخال بيانات عن المتقدم وهي رقم هويته الشخصية، واسم محافظته.

ثم النقر على أيقونة تحميل الكشوفات، والانتظار لحظات حتى تظهر كافة الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية الجديدة.

شروط الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة الشؤون الإجتماعية بالعراق عدة شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم لدعم الرعاية الاجتماعية، وذلك ليتم قبوله فيها والاستفادة من الدعم، وتلك الشروط هي: