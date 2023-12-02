رابط وزارة الكهرباء وظائف شركة الكهرباء 2023 والتقديم عليها eehc.gov.eg.. “مطلوب مهندسين وفنين بمرتب محترم”

بحث قائم من قبل المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي عن وزارة الكهرباء وظائف شركة الكهرباء، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل الشركة القابضة عن توافر عدد من الوظائف بها، حيث الإعلان جعل الشباب المصري يبحث عن الوظائف المطلوبة وشروطها وكيفية التقديم عليها، فدعونا نوضح لكم تفاصيل تلك الوظائف، كونوا معنا.

وزارة الكهرباء وظائف شركة الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إعلان خارجي رقم “1” لعام 2023 عن حاجتها لمواطنين لشغل عدد من الوظائف، وذلك للعمل في فروع الشركة المختلفة، وذلك حسب النطاق الجغرافي للشركة بالنسبة للمتقدم، حيث الوظائف مُوجهة غلى خريجي كليات حاسبات ومعلومات وهندسة وعلوم، بجانب خريجي المدارس والمعاهد الفنية الصناعية، وجاءت الوظائف المطلوبة والتخصص ومجال العمل وفقًا لما حددته الشركة على النحو التالي:

التقديم على وزارة الكهرباء وظائف شركة الكهرباء

وضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الوظائف التي هي بحاجة إلى مواطنين لشغلعا، ويتم تسجيل البيانات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث يستمر التقديم لمدة أسبوعين، وذلك من تاريخ نشر هذا الإعلان، حيث ما زال التقديم متاح الآن على تلك الوظائف، فسارع بالتقديم، حيث الدخول إلى موقع الشركة واختيار الوظيفة، ثم النقر على “عرض الوظيفة” ثم اقرأ شروط التسجيل بها، ثم زر “تسجيل”، وتبدأ في إدخال البيانات الخاصة بك.

مع العلم أنه يتم وضع المواطنين المقبولين “الذكور فقط” فترة تحت الاختبار، وهذا لفترة عام كامل، بل ومنحهم مكافأة شهرية، إلى أن تتأكد الوزارة من إدراكهم الكامل لنظام العمل في الشركة، مع العلم أن العمل يكون بنظان الورادي وليس دوام كلي، بل ورديات.