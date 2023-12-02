“نتائجنا” رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى العراق، وبدأ الطلاب في البحث عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية وأكد أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 أصبحت متاحة أمام الجميع من الطلاب وأولياء الأمور سواء من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا التابع للوزارة، وأشار المصدر إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 80% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري.

وتقدم وزير التعليم العراقي لجميع الطلاب بخالص التهاني على النجاح وتمنى لهم مزيد من التفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وأضاف خلال نهاية حديثه إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني