جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 + رابط الاستعلام والفئات المستحقة 

حرصا منها على دعم المواطن وتنفيذا لقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشفت التأمينات الاجتماعية عن جدول المواطنين المستفيدين من العلاوات الخمسة، كما كشفت التأمينات عن كافة التفاصيل الخاصة حول هذا الموضوع، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل العلاوات الخمسة، تابعونا لحظة بلحظة.

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023:-

وضعت التأمينات الاجتماعية جدولًا خاص بالمواطنين المستحقين للعلاوات الخمسة، وهو يتمثل في النقاط التالية:

جاءت الفئة الأولي من المستحقين للعلاوات الخمسة متكونة من الأشخاص الذين يحصلون على معاش شهري يقل عن ألفين جنيه، وسمح لهم بصرف العلاوة بشكل كامل في شهر أكتوبر الماضي.

كما أن الفئة الثانية من المستحقين للعلاوات الخمسة متكونة من الأشخاص الذين يحصلون على معاش شهري يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه، وسمح لهم بصرف نسبة من العلاوة وصلت إلى 21 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي.

أما بالنسبة للفئة الثالثة من المستحقين للعلاوات الخمسة متكونة من الأشخاص الذين يحصلون على معاش شهري أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، وسمح لهم بصرف العلاوة كاملة في شهر أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أنه في شهر نوفمبر الحالي سوف يتم صرف منحة استثنائية أيضًا للمواطنين وصلت قيمتها حوالي 300 جنيه، وذلك المبلغ بأثر رجعي عن الشهر الماضي.

الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمسة 2023:-

من المؤكد أن الأشخاص المستحقين للعلاوات الخمسة هم الأشخاص الذين سبق لهم الخروج على المعاش في الفترة التي تتراوح بين شهر يونيو من عام 1987 حتى نفس الشهر من عام 2006، وفي عام 2020 كانت هذه المرة الأولي التي يحصلون بها على العلاوات الخمسة.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2023:-

تتيح التأمينات الاجتماعية رابط مباشر يستطيع من خلاله المواطنين الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمسة، الرابط من هنا، أما عن خطوات الدخول، فيجب في البداية تسحيل الدخول من خلال كتابة الإسم والرقم السري، والضغط على زر العلاوات الخمس، ثم ادخال رقم بطاقة الرقم القومي وإسم الأم، وأخيرا بالضغط على زر استعلام.