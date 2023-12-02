خليهم يتفرجوا براحتهم .. اضبط دلوقتي تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

قناة طيور الجنة من أجمل القنوات التي يحبها الأطفال، ويرغبون في مشاهدتها كثيرًا، بما فيها من أغاني مميزة، وأناشيد جميلة يعشقها جميع الأطفال الصغار، ويستمتعون بمشاهدتها، ولذلك جميع الأمهات والآباء يبحثون عن تردد تلك القناة المميزة، لإرضاء رغبة أبنائهم في الاستمتاع بمشاهدتها، ومتابعتها على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة

هذه القناة من أفضل القنوات، “طيور الجنة”، وها هو تردد القناة الذي يبحث عنه الآباء، كما أن تلك القناة تتميز بحب الأطفال لها وتعلقهم بها بشدة ورغبتهم في مشاهدتها طوال اليوم، ولهذا يرغب المواطنون في جعل طفولة أولادهم تجربة مميزة ترفيهية ممتعة، تثير أطفالهم وتخلد في ذاكرتهم ذكريات جميلة، ويمكنك الآن تحميل تردد القناة بسهولة من خلال تلك التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي، رأسي،(V)

معامل تصحيح الخطأ:4/3

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة

يمكن أن تضبط تردد القناة، باتباع الخطوات المقبلة:

أولًا قم بتشغيل جهاز التلفاز الخاص بك

ثانيًا أحضر الريموت كنترول الخاص بك

ثالثًا ادخل على إعدادات الجهاز

رابعًا ادخل على تنزيل قناة

خامسًا أختر القمر الصناعي نايل سات

سادسًا اكتب التردد الخاص بالقناة وأيضًا معدل الترميز، وما يتطلب منك، وقد وضحناه في الأعلى

أخيرًا قم بالضغط على حفظ الإعدادات، ومن ثم يمكنك جعل أطفالك يشاهدون، ويستمتعون بمشاهدة قناة طيور الجنة.

مميزات قناة طيور الجنة الفضائية 2024

للقناة العديد من المميزات، منها: