أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة نزلها pdf منصة مظلتي

صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي في بداية شهر نوفمبر معلنًا بأنه سيتم البدء في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن الوجبة الأخيرة في هذا العام بداية من أول يوم في شهر نوفمبر، وبالفعل استمر باب التقديم مفتوحًا حتى منتصف الشهر، وفي الآونة الأخيرة تمت مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للإعلان عن أسماء المستحقين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة استخراج الأسماء من خلال الإنترنت، تابعونا لمعرفة المزيد.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

جدير بالذكر أن الوجبة التي تم إطلاقها هذا العام هي الوجبة الأخيرة، والتي سبق انضمام الملايين من المواطنين في هذه الوجبة، كما أنه من المتوقع أن يكون المبلغ الذي سيتم صرفه للمواطنين يصل إلى مائة دينار عراقي، إلى جانب ذلك وضعت الحكومة العراقية بعض من الشروط الخاصة بالتقديم على ذلك الأمر لضمان القبول، كما أن الاستفادة من هذه الوجبة سوف تستمر لمدة ثلاثة شهور.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة pfd

نقدم لكم في السطور التالية خطوات استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل سهل وبسيط، وتتمثل الخطوات في الآتي: