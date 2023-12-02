هيئة التقاعد تُبشر بـ موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق 2023 وتوضيح بشأن زيادة 500 ألف دينار

قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، وهذا مع قرب صرف الرواتب للمواطنين، حيث مفترض أن تنزل المرتبات التقاعدين غدًا لجميع المتقاعدين سواء بالقطاع المدني أو العسكري، ويتساءل أيضًا بعضًا من المتقاعدين عن حقيقة زيادة المعاش 500 ألف دينار عراقي، هذا نوضحه لكم في تقرير اليوم، فكونوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

حسب ما صدر عن معاون هيئة التقاعد معالي الأستاذ حسام عبد الستار فإن صرف الرواتب التقاعدين غدًا الأحد يوم الثالث من شهر ديسمبر لعام 2023، حيث الرواتب يتم صرفها أول كل شهر ميلادي، وسوف تبدأ الهيئة غدًا الأحد في صرف رواتب المتقاعدين بالقطاع المدني والقطاع العسكري في كل البنوك العراقية، لذا انتظروا رواتبكم خلال ساعات.

مع العلم أن الهيئة سوف تبدأ بعد صرف الراتب بشكل تدريجي بعد يومين تقريبًا من استلامه “مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين” وذلك للمحالين من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث يُعتبر سيتم صرف زيادة للبعض مع راتب التقاعد شهر ديسمبر الجاري.

زيادة الحد الأدنى لرواتب التقاعد

وضحنا لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق بجميع المصارف العراقية، وبالنسبة للحد الأدنى للمعاش التقاعدي، فقد تم الموافقة على رفعه من مبلغ 400 ألف دينار عراقي حتى يزيد إلى راتب 500 ألف دينار عراقي، وغير موضح بشكل رسمي هل يتم تطبيق هذه الزيادة من شهر ديسمبر 2023 الجاري، أم الزيادة سوف يتم تطبيقها بداية من يناير 2024 العام القادم، وعند الإعلان بشكل رسمي عن الأمر سنوافيكم.