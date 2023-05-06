تُعتبر منحة العمالة الغير منتظمة 2023 خطوة حكومية إيجابية تُقدم للعمال غير المنتظمين بالدخل، حيث يتم دعمهم بمبلغ 1000 جنيه مصري. ولاقت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا من العاملين الغير منتظمين وبدأت عمليات البحث عنها تتزايد عبر محركات البحث. ويتم التسجيل للحصول على المنحة من خلال تسجيل العامل غير المنتظم نفسه لدى أي مقاول في قطاع المقاولات، ويتوجه المقاول بأسماء العمال غير المنتظمين العاملين معه ويسدد مبلغ مالي كل شهر عنهم. وتستطيع الآن الاستفسار عن المنحة ومعرفة تفاصيلها عند فتح باب التسجيل لها في الفترة المقبلة، من خلال الدخول على لينك الاستعلام بالرقم القومي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لإيجاد صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والعمل على دعم تلك الفئة من العمالة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال وأشاد بالعاملين في البلاد ودورهم المهم في تقدم البلاد، وخلال الاحتفالية في محافظة الشرقية، أصدر الرئيس عدة قرارات ومنها قرار منح العمالة الغير منتظمة، تُمنح هذه المنحة لبعض المواطنين الذين يستوفون شروطها المعينة، ويُمكنهم التسجيل فيها عبر الرابط المباشر إن كانوا يستوفون الشروط المحددة لها.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الـ 1000 جنيه وشروط التسجيل

الخطوة الأولى: ينبغي أن تتجه في البداية إلى رابط التقديم للمنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ثمَّ تضغط على التسجيل في حساب جديد.

المرحلة الثانية: يتم إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل ذلك الاسم الرباعي والحالة والموقف التجنيدي والعنوان ورقم الهاتف، وكذلك الناقص من البيانات الأخرى المطلوبة، مع التأكد من صحة هذه البيانات المدخلة.

تتضمن الخطوة الثالثة ضرورة النقر على الخيار المسمى “حفظ” لتتمكن من حفظ نسخة من نموذج طلب الدعم المقدم.

شروط منحة العمالة