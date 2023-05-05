من هنا .. خطوات صلاة خشوف الشمس وحكم صلاتها 2023

خطوات صلاة خشوف الشمس يبحث العديد من الأشخاص على الطريقة الصحيحة لصلاة الخسوف، حيث أنها من الظواهر الطبيعية الغريبة التي تحدث من حين إلى أخر، كما أنه لابد من العمل على الصلاة في هذا التوقيت حتى يعفو الله عنا ويبعد عنه غضبة، وقد تحدث العديد من العلماء أنها من علامات الساعة، لذا يجب أن نلتزم الصلاة والاستغفار في هذا التوقيت، وسنتحدث عن كافة التفاصيل في السطور التالية.

خطوات صلاة خشوف الشمس

بعد البحث عن الطريقة الصحيحة لصلاة الخسوف تم التعرف من قبل العديد من العلماء على أنها من الصلوات التي نقوم بها أثناء رؤية ظاهره خسوف الشمس، ومن الأفضل القيام بها في صلاه الجماعة، كما يجب الحرص على أن يتم تأدية هذه الصلاة مثل الرسول صلي الله عليه وسلم، فهي عبارة عن ركعتين في الركعة الأولى يتم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة بعدها نقوم بعمل ركعتين، ومن الأفضل الإطالة في الركوع، بعدها نقوم بتكبيرة الإحرام ويسجد سجدتين أيضاً وهكذا في الركعة الثانية.

متى يتم تأدية صلاة الخسوف

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة لأداء صلاة الخسوف لابد من التعرف على التوقيت الصحيح لأداء هذه الصلاة، وهي تتم عندما تحدث ظاهره خسوف الشمس، والمقصود منها التقرب إلى الله في هذه الفترة حتى يرفع عنا البلاء يرفع غضبه عن الناس، ومن الأفضل أن نطيل في هذه الصلاة ويفضل تأديتها في جماعة، ومن الأمور المستحبة أيضاً في هذه الفترة كثرة الدعاء والتصدق.