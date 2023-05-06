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الآن.. الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 عبر موقع الخارجية الأمريكية

الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

مالك سيفمنذ 3 ساعات
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الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، خلال الساعات القادمة سيكون هناك بحثا متزايدا حول الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 التي من المقرر أن تظهر اليوم السبت عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث أن بشكل سنوي تقوم الحكومة الأمريكية بفتح باب التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا بداية شهر أكتوبر حتى بداية شهر نوفمبر، واليوم سنتعرف على طريقة الاستعلام عن موقفك من البطاقة الخضراء.

الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

والآن مع خطوات بسيطة تمكنك من الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي، فقط اتبع تلك الخطوات:

  • الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
  • اضغط على كلمة «check status».
  • اضغط على كلمة «continue».
  • قم بكتابة الرقم التأكيدي الذي تم الحصول عليه أثناء عملية التسجيل.
  • إدخال جميع البيانات في أماكنها بشكل صحيح.
  • إدخال الكود الظاهر في الصورة في المكان المخصص له.
  • الضغط على «submit» لتتمكن من معرفة النتيجة.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

من المقرر أن تعلن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 اليوم السبت وفقا لما صرحت به الجهات الرسمية، وذلك ، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستمر ظهور النتيجة للمسجلين حتى يوم 30 سبتمر، حيث سيتم رفع أسماء المقبولين في اللوتري على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وسنويا تفتح الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها أمام الشباب الراغبين في السفر إليها لتحقيق حلم الثراء، حيث تمنحهم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ويحصل الفائزون وأفراد عائلاتهم المباشرين على إقامة دائمة قانونية باستخدام البطاقات الخضراء، وبذلك يمكنهم العيش والعمل والدراسة في أمريكا، وبعد مرور خمس سنوات يمكنهم التقديم للحصول على الجنسية الأمريكية.

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مالك سيفمنذ 3 ساعات
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