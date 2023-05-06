قصة وفاة عروس طنطا الحقيقة !! الطبيب الشرعي يوضح أسباب الوفاة

عروس طنطا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين السابقين عن حادثة بشعة شهدتها مدينة طنطا، وهي من أكثر الحوادث السيئة التي يمكن رؤيتها أو السماع عنها في أي مكان، حيث أنها قام الزوج بقتل زوجته بعد يومين فقط من الزفاف، وتركت عروس الجنة الحسرة والقهر لأهلها ووالديها، ويتساءل العديد من الأشخاص على التفاصيل الكاملة لهذه الحادثة ودوافع الزوج لارتكابها، وسنتحدث عن كافة التفاصيل في السطور التالية.

عروس طنطا

تعد من أكثر الحوادث البشعة التي يمكن رؤيتها أو السماع عنها ويتساءل العديد من الأشخاص على الأسباب الرئيسية التي دفعت هذا الزواج لارتكاب هذه الحادثة، حيث أنه من أقاويل الزوج أن زوجته تمنعت عنه وهذا الشئ التي تسبب له في أمر سئ واحراج لذاته مما دفعه إلى قتلها، كما أنه لا يسعي إلي التكتم على هذا الأمر بل أجري اتصال هاتفي على أخو العروس ليأتي ويراها، وقد ألقت الحكومة القبض عليه على الفور.

ما هي أقوال والدة عروس طنطا

تحدثت والدة العروسة قائلة أنها عندما ذهبت إلى ابنتها في تاني يوم الزفاف وقد أرادت أن تطمئن عليها مثل أي أم جلست معها ابنتها منفردة، وأخبرتها بشئ مهم جدأً وهو أن زوجها يريد فعل فاحشة قوم لوط معها وأنها رفضت بشدة هذا الأمر وابتعدت عنه ومنعته عنها، وقالت أنها لا تدري التصرف الصحيح في هذا الأمر، وأخبرتها والدتها أنها تصبر لأنها في بداية ليالي الزواج وأنه سيتغير الحال إلى الأفضل، ولكن بعد يومين ألقت العروس مصرعها.