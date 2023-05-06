HERE.. رابط الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب موقع وزارة التربية والتعليم بالمغرب

كشفت مصادر مؤكدة داخل وزارة التربية والتعليم المغربية عن إعلان نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب اليوم السبت السادس من مايو 2023 وذلك بعد انتهاء جميع اعمال الرصد وفحص النتائج حيث تقدم في الحركة الانتقالية 14631 مدرس في المرحلة الابتدائية بينما تقدم 5069 مدرس في المرحلتين الاعدادية والثانوية بينما تقدم 4535 مدرس في مرحلة الثانوي التأهيلي وذلك في جميع مناطق ومدن المملكة المغربية ، ويستطيع جميع المدرسين المتقدمين في الحركة الانتقالية معرفة نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب إلكترونيا عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتي فعلت رابط مجاني وسريع لمعرفة النتائج بكل سهولة ويسر.

طريقة الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب

يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب عبر رابط وزارة التربية والتعليم بالمغرب وقد ذكر مسؤول داخل الوزارة أن النتائج تشمل جميع المدن والإدارات التعليمية بالمملكة المغربية والنساء والرجال كذلك وأشار أنه تم نقل عدد 593 مديرة بالتعليم الابتدائي و تم نقل 859 مدير ، وعن التعليم الثانوي فتم نقل 159 مدير و107 مديرة وأوضحت الوزارة ان بإمكان جميع المدرسين والإداريين من تقديم الطعن على النتيجة في الفترة القانونية المسموح بها وهي 7 أيام من تاريخ ظهور النتائج وفيما يلي الخطوات الصحيحة للحصول على نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب :

أولا يجب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالمغرب. ثم البحث عن أيقونة الاستعلام عن النتائج. ثم اختيار نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب. ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المحدد لها. ثم الضغط على زر تنزيل الكشوفات. انتظر حتى يكتمل التحميل ثم يمكنك البحث عن اسمك داخل كشوفات نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب.

تقديم الطعون على نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب

بعد ظهور نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب يسعى الكثير من المدرسين الذين لم تحقق نتائجهم رغباتهم المطلوبة إلى تقديم الطعن على النتيجة لتعديلها والنظر بها مرة أخرى من قبل وزارة التربية والتعليم بالمغرب ويجب ان يكون تقديم الطعن خلال 7 أيام من ظهور نتائج الحركة الانتقالية 2023 – 2024 للاساتذة بالمغرب ، وكذلك يجب ان يكون المتقدم للطعن ضمن الحركة الانتقالية الحالية وقد تقدم بجميع الوثائق والأوراق المطلوبة ، ويجب أن يوضح المتقدم سبب الطعن مع تقديم الطعن إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.