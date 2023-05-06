يانهار تخفيضات.. مفاجئة في أسعار الدواجن اليوم السبت 2023/5/6 في جميع المحلات والأسواق || أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ارتفاعأ عن يوم أمس وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر السولار في الأسواق المصرية وقد ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء الطازجة اليوم بقيمة 1.50 قرش عن يوم أمس ليسجل سعر الكيلو 87.50 جنيه في الأسواق والمحلات وذلك وفقا لما ذكرته بوابة الاسعار المحلية المصرية بورصة الدواجن اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية وسنواصل تحديث أسعار الدواجن اليوم على مدار الساعة مع اختلاف وتفاوت الأسعار في مختلف المحافظات والمدن المصرية.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت السادس من مايو الجاري ثبات في جميع أسعار الدواجن البيضاء والساسو وكذلك الفراخ البلدي وذلك بسبب النقص في الأعلاف وأزمة الاستيراد من الخارج وكذلك ارتفاع الأسعار المبالغ أدى لارتفاع أسعار الدواجن حيث يتراوح سعر الكيلو من 77 جنيهاً إلى 87.50 جنيهاً وسنعرض بالتفصيل جميع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية :

أسعار الدواجن البيضاء 87 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو البانيه اليوم 165 جنيه للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو أوراك الدجاج البيضاء بين 81 إلى 88 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكبد والقوانص إلى 72 جنيه.

بينما سجل سعر كيلو أجنحة الدجاج إلى 65 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو إلى 82 جنيه.

ووصل سعر كيلو دجاج الأمهات البيضاء إلى 68 جنيه.

وعن أسعار الكتاكيت سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم 30 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الساسو 20 جنيه اليوم.

و قد ارتفعت أسعار الدواجن المجمدة المستوردة والمصرية بقيمة 20 جنيه في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية .

أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية

يبحث جميع المواطنين عن أسعار البيض اليوم بعد ارتفاع أسعار الدواجن لتعويض حاجة الجسم إلى البروتين من خلال البيض ويختلف سعر البيض البلدي عن البيض الأحمر والبيض الأبيض وكذلك ارتفعت أسعار البيض ولكن بنسب بسيطة عن يوم أمس فسجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم السبت 105 جنيه ، سعر كرتونة البيض الأبيض 101 جنيه بينما كرتونة البيض الأحمر وصل سعرها إلى 103 جنيه ، ويبحث الكثير من المواطنين المصريين عن أسعار الدواجن اليوم أملاً في انخفاض الأسعار للشراء مع بداية شهر مايو وتشير الحكومة المصرية أنه تم الإفراج عن جميع الأعلاف في الموانئ المصرية وحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والأعلاف في وقت قريب.