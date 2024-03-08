أربح 10 آلاف دولار فـ مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا .. كن أنت الرابح الآن

مسابقة الحلم واحدة من أفضل المسابقات في الوطن العربي، حيث يقدم مقدم البرامج الشهير، مصطفى الأغا، مسابقة الحلم مع الكثير من الهدايا والمبالغ المادية حيث تصل قيمة الجوائز إلى 2 مليون دولار، مما جعلها حلماً للفوز بها لكل مواطن في العالم العربي، واليوم نوفر إليكم كافة الطرق الممكنة التي تشارك بها في السحب سواء كان الأسبوعي أو الشهري او السنوي.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

كي تكون فائزاً لا يكفي أن تكون محظوظاً فحسب، فالأمر يحتاج للمثابرة أيضاً! تهانينا للفائز بجائزة 5,000$! يمكنك أنت ايضاً أن تحقق الفوز في سحوباتنا الأسبوعيّة عبر تطبيقنا! حمّل تطبيق MBC Dream والعب الآن! #حلم #المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/9zBi6eqlbK — الحلم (@Dream_MBC) March 5, 2024

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

الطريقة الخطوات التسجيل والاشتراك في مسابقة للحلم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join على الرقم المرادف لبلده.

تلقي رسالة ترحيب مع تفاصيل الخدمة ورسالة المحتوى يوميا.

الاشتراك يبدأ بفترة مجانية لليوم الأول.

الاجابة على سؤال لتفعيل الفرص في السحوبات. الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الرسائل النصية إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم/ Dream/ Reve على الرقم المرادف.

الاجابة على السؤال المرسل بشكل صحيح.

استقبال رسالات ترويجية وعروض إعلانية. الاشتراك في مسابقة الحلم عبر التطبيق تحميل تطبيق الحلم والتسجيل برقم الهاتف.

تأكيد البيانات عبر رمز التأكيد الذي يصل عبر رسالة نصية.

استقبال عملات رقمية وتفعيل الاشتراك.

المشاركة في السحوبات والألعاب بالعملات الرقمية.

جوائز مسابقة الحلم 2024

5 آلاف دولار أسبوعيًا.

100 ألف دولار شهريًا.

الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار سنوية

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الوصول إلى أرقام دولتك من خلال الأرقام المعلن عنها للاشتراك في مسابقة الحلم فقط ابحث عن الرقم المرادف لبلدك ثم اتبع التعليمات السابق ذكرها بالتفصيل للاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا لربح المليون :-

رقم مسابقة الحلم في السعودية: 650444

رقم مسابقة الحلم في مصر: 95450

رقم مسابقة الحلم في المغرب: 9669

رقم مسابقة الحلم في سوريا: 1564

رقم مسابقة الحلم في عمان: 90434

رقم مسابقة الحلم في البحرين: 94000

رقم مسابقة الحلم في فلسطين: 6750

رقم مسابقة الحلم في العراق: 2775

رقم مسابقة الحلم في تونس: 85988

رقم مسابقة الحلم في الأردن: 98858

رقم مسابقة الحلم في الكويت: 4141

رقم مسابقة الحلم في الإمارات: 6070

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

يتطلع الكثير من الأفراد في الوطن العربي إلى الانضمام إلى مسابقة “الحلم” مع المذيع مصطفى الأغا، حيث يسعون جاهدين للفوز بالجائزة النقدية الضخمة في هذه المسابقة، حيث يهدف الكثيرون إلى تحقيق أحلامهم، سواء كان ذلك بإقامة مشاريعهم الخاصة، أو بشراء المنازل التي يحلمون بها، أو بتحقيق أهداف أخرى تتطلب تمويلًا كبيرًا، مثل ما توفره جائزة مسابقة “الحلم” لعام 2024، وإليكم أسماء الفائزين في مسابقة الحلم