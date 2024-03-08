أربح 10 آلاف دولار فـ مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا .. كن أنت الرابح الآن
مسابقة الحلم واحدة من أفضل المسابقات في الوطن العربي، حيث يقدم مقدم البرامج الشهير، مصطفى الأغا، مسابقة الحلم مع الكثير من الهدايا والمبالغ المادية حيث تصل قيمة الجوائز إلى 2 مليون دولار، مما جعلها حلماً للفوز بها لكل مواطن في العالم العربي، واليوم نوفر إليكم كافة الطرق الممكنة التي تشارك بها في السحب سواء كان الأسبوعي أو الشهري او السنوي.
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم
كي تكون فائزاً لا يكفي أن تكون محظوظاً فحسب، فالأمر يحتاج للمثابرة أيضاً! تهانينا للفائز بجائزة 5,000$! يمكنك أنت ايضاً أن تحقق الفوز في سحوباتنا الأسبوعيّة عبر تطبيقنا! حمّل تطبيق MBC Dream والعب الآن! #حلم #المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/9zBi6eqlbK
— الحلم (@Dream_MBC) March 5, 2024
جوائز مسابقة الحلم 2024
- 5 آلاف دولار أسبوعيًا.
- 100 ألف دولار شهريًا.
- الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار سنوية
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكنك الوصول إلى أرقام دولتك من خلال الأرقام المعلن عنها للاشتراك في مسابقة الحلم فقط ابحث عن الرقم المرادف لبلدك ثم اتبع التعليمات السابق ذكرها بالتفصيل للاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا لربح المليون :-
- رقم مسابقة الحلم في السعودية: 650444
- رقم مسابقة الحلم في مصر: 95450
- رقم مسابقة الحلم في المغرب: 9669
- رقم مسابقة الحلم في سوريا: 1564
- رقم مسابقة الحلم في عمان: 90434
- رقم مسابقة الحلم في البحرين: 94000
- رقم مسابقة الحلم في فلسطين: 6750
- رقم مسابقة الحلم في العراق: 2775
- رقم مسابقة الحلم في تونس: 85988
- رقم مسابقة الحلم في الأردن: 98858
- رقم مسابقة الحلم في الكويت: 4141
- رقم مسابقة الحلم في الإمارات: 6070
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم
يتطلع الكثير من الأفراد في الوطن العربي إلى الانضمام إلى مسابقة “الحلم” مع المذيع مصطفى الأغا، حيث يسعون جاهدين للفوز بالجائزة النقدية الضخمة في هذه المسابقة، حيث يهدف الكثيرون إلى تحقيق أحلامهم، سواء كان ذلك بإقامة مشاريعهم الخاصة، أو بشراء المنازل التي يحلمون بها، أو بتحقيق أهداف أخرى تتطلب تمويلًا كبيرًا، مثل ما توفره جائزة مسابقة “الحلم” لعام 2024، وإليكم أسماء الفائزين في مسابقة الحلم
المتسابق منصور مسفر يفوز بـ100 ألف دولار من الحلم.. وانتظروا سحب على 2 كيلو ذهب #أنــت_الــمليونــير#mbcdream#حلم#المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/rx1NUCENkS
— الحلم (@Dream_MBC) March 8, 2024