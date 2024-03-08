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أربح 10 آلاف دولار فـ مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا .. كن أنت الرابح الآن

nourمنذ يومين
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طرق الاشتراك في مسابقة الحلم
طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم واحدة من أفضل المسابقات في الوطن العربي، حيث يقدم مقدم البرامج الشهير، مصطفى الأغا، مسابقة الحلم مع الكثير من الهدايا والمبالغ المادية حيث تصل قيمة الجوائز إلى 2 مليون دولار، مما جعلها حلماً للفوز بها لكل مواطن في العالم العربي، واليوم نوفر إليكم كافة الطرق الممكنة التي تشارك بها في السحب سواء كان الأسبوعي أو الشهري او السنوي.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

الطريقةالخطوات
التسجيل والاشتراك في مسابقة  للحلم
  • إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join على الرقم المرادف لبلده.
  • تلقي رسالة ترحيب مع تفاصيل الخدمة ورسالة المحتوى يوميا.
  • الاشتراك يبدأ بفترة مجانية لليوم الأول.
  • الاجابة على سؤال لتفعيل الفرص في السحوبات.
الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الرسائل النصية
  • إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم/ Dream/ Reve على الرقم المرادف.
  • الاجابة على السؤال المرسل بشكل صحيح.
  • استقبال رسالات ترويجية وعروض إعلانية.
الاشتراك في مسابقة الحلم عبر التطبيق
  • تحميل تطبيق الحلم والتسجيل برقم الهاتف.
  • تأكيد البيانات عبر رمز التأكيد الذي يصل عبر رسالة نصية.
  • استقبال عملات رقمية وتفعيل الاشتراك.
  • المشاركة في السحوبات والألعاب بالعملات الرقمية.

جوائز مسابقة الحلم 2024

  • 5 آلاف دولار أسبوعيًا.
  • 100 ألف دولار شهريًا.
  • الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار سنوية

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الوصول إلى أرقام دولتك من خلال الأرقام المعلن عنها للاشتراك في مسابقة الحلم فقط ابحث عن الرقم المرادف لبلدك ثم اتبع التعليمات السابق ذكرها بالتفصيل للاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا لربح المليون :-

  • رقم مسابقة الحلم في السعودية: 650444
  • رقم مسابقة الحلم في مصر: 95450
  • رقم مسابقة الحلم في المغرب: 9669
  • رقم مسابقة الحلم في سوريا: 1564
  • رقم مسابقة الحلم في عمان: 90434
  • رقم مسابقة الحلم في البحرين: 94000
  • رقم مسابقة الحلم في فلسطين: 6750
  • رقم مسابقة الحلم في العراق: 2775
  • رقم مسابقة الحلم في تونس: 85988
  • رقم مسابقة الحلم في الأردن: 98858
  • رقم مسابقة الحلم في الكويت: 4141
  • رقم مسابقة الحلم في الإمارات: 6070

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

يتطلع الكثير من الأفراد في الوطن العربي إلى الانضمام إلى مسابقة “الحلم” مع المذيع مصطفى الأغا، حيث يسعون جاهدين للفوز بالجائزة النقدية الضخمة في هذه المسابقة، حيث يهدف الكثيرون إلى تحقيق أحلامهم، سواء كان ذلك بإقامة مشاريعهم الخاصة، أو بشراء المنازل التي يحلمون بها، أو بتحقيق أهداف أخرى تتطلب تمويلًا كبيرًا، مثل ما توفره جائزة مسابقة “الحلم” لعام 2024، وإليكم أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

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nourمنذ يومين
0

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