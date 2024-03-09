“قوم ارقص وزغرط من الفرحة!!”.. المالية تزف بشرى سارة للموظفين بشأن مرتبات شهر مارس 2024 وصرف الزيادة الجديدة

خلال الساعات الماضية قام وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية باصدار القرار رقم 91 لسنة 2024 بشأن صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي أمر بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين محدودي الدخل في ظل موجة ارتفاع الاسعار التي طالت كافة السلع، وترتب على هذا القرار قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

موعد صرف العلاوة الدورية 2024

وكشف معيط أنه اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي زادت بواقع 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم في شهر فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، ومن المعروف أن تلك العلاوة تعتبر جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.

موعد صرف الحافز الاضافي 2024

كما أوضح الوزير أنه بداية من مرتب مارس الجاري سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري أيضا لكافة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وفقا لما صرحت به وزارة المالية فأن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 سيكون بداية من يوم 21 من الشهر الجاري ولمدة 6 أيام متواصلة، ولا يوجد قرار لتبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان، وبالتالي يتم الصرف في الموعد المقرر سابقا من قبل الحكومة.

ايام قليلة تفصلنا عن صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي اقرها السيد الرئيس خلال الفترة الماضية، حيث اعلن سيادته زيادة المرتبات لكافة الدرجات الوظيفية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.