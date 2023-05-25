حصرياً بصيغة pdf | إليكم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة “رجال ونساء”

نرصد لكم عبر موقع البديل الاخباري اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf، حيث يشهد محرك البحث العالمي جوجل عمليات بحث مكثفة من قبل المواطنين العراقيين بحثاً عن ملفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023، ومن الجدير بالذكر أن تلك الملفات يمكن الاستعلام عنها من خلال عمل دخول إلى منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ومن خلال السطور التالية سنوضح معكم خطوات وطريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة، تابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf

يعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من أكثر الجمل التي يكتظ بها محركات البحث خلال تلك الفترة، لاسيما بعد أن أعلنت الحكومة العراقية عن قائمة كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 رجال وسيدات.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 هي قائمة كشوفات تضمن الأسر العراقية الأكثر احتياجاً للدعم، ويتم تحديدها وفقاً لمعايير وضوابط تم وضعها من قبل وزارة التخطيط العراقية، وتلك الأسر هي الأكثر التي يدل مستوى الرسم التخطيطي لها أنها تحت مستوى خط الفقر.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعي

حدد وزارة العمل والتخطيط العراقية رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 pdf رجال ونساء وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول منصة مظلتي

ومن ثم الدخول على استمارة الحماية الاجتماعية.

ويلي ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة “رقم الهاتف ورقم الهوية والاسم بصيغة ثلاثية” على أن يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم وصحيح.

كتابة إسم المحافظة التابع لها المتقدم.

تحديد الشهادة العملية.

الكبس على موافق وذلك بعد قراءة كافة الأحكام والشروط.

وأخيرا النقر على أيقونة إرسال لتنتظر بعدها وصول رسالة نصية إلى هاتفك المحمول.

تحميل اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023

رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة هو الرابط الأكثر بحثاً من قبل الآلاف من المواطنين بالعراق، حيث يرغب الجميع في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية المقدمة من قبل الحكومة، وقد أطلقت الجهات المعنية رابط تحميل اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية توفيراً للوقت والجهد على المواطنين وتسهيلاً عليهم للاستعلام عن كشوف المشمولين.