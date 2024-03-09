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الحين ظهرت .. رابط الاستعلام عن قوائم “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” عبر منصة مظلتي + الشروط اللازمة .. استعلم الآن
يقوم عدد من المستفيدين بالبحث عن طريقة التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، إذ إن هذا الدعم يعد من البرامج المهمة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في العراق ويقوم بالاستفادة منه عدد كبير للغاية من المواطنين المتوفر بهم شروط البرنامج، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة الاستعلام عن تلك الأسماء المقبولة.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
يقوم عدد كبير من المستفيدين بالبحث المعرفة طريقة معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة فمن الممكن ان يتم الاستعلام عنها بسهولة من خلال السير على الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى انتقال الى الموقع الالكتروني المتعلق بمنصة مظلتي من هنا.
- الخطوة الثانية انتقاء رقم الوجبة.
- الخطوة الثالثة كتابة جميع البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.
- الخطوة الأخيرة النقر على زر تحميل الملفات.
شروط رعاية الاجتماعية العراقية
قامت وزارة العمل العراقية بوضع مجموعة من الشروط اللازمة لكي يحصل مواطن على دعم ورعاية الاجتماعية العراقية من ضمنها ما يلي:
- عدم امتلاك المتقدم أصول أو عقارات باهظة الثمن.
- كذلك أنه لا بد من عدم وجود لدى المتقدم تأمين صحي.
- هذا بجانب أنه لا ينبغي أن يكون لدى المتقدم تأمين اجتماعي.
- كما أنه ينبغي ان يكون سن متقدم أكثر من 18 سنة وأقل من 60 سنة.
- هذا بجانب أن من بين الشروط اللازم توافرها في المواطن الراغب في تلقي دعم الرعاية الاجتماعية أنه لا بد من أن يكون عدد الأسرة 4 أفراد فأكثر.