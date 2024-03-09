يا ترى مرتبك بقا كام؟ .. اعرف “موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024” بالزيادة الجديدة + جدول الصرف .. خلاص هتشتري كل حاجة

يزداد التساؤل من قبل الأشخاص في الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث إن وزارة المالية المصرية قد أوضحت ذلك الموعد بعد أن انتشرت العديد من الشائعات بخصوص تفكير الصرف وقد أوضحت أيضا كافة التفاصيل الخاصة بذلك وفيما بعد سوف نتناول سويا جميع التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أجابت وزارة المالية المصرية عن كل التساؤلات الخاصة بالمواطنين بخصوص موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وهذا بعد الكشف عن زيادة الرواتب وأيضا الأجور بالإضافة إلى انها اكدت على ان الرواتب سوف تصرف في اليوم الذي يوافق الحادي والعشرون من مارس الحالي 2024 الى اليوم الذي يوافق 27 من نفس الشهر وذلك على حسب الجهة التي يعمل بها الشخص.

جدول صرف المرتبات

انه تزامنا مع توضيح رئيس عبد الفتاح السيسي للزيادة الجديد على المعاشات والتي تبلغ القيمة المتعلقة بها الى 15% وذلك يرجع الى مواكبة زيادة الأسعار الموعد الخاص بالصرف جاء ليكون كالآتي: