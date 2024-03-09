موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي …. والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، ينهي فريق ليفربول استعداداته الأخيرة تحسباً لملاقاة فريق مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي

يتواجد فريق ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي برصيد 63 نقطة جمعها الفريق من خلال 27 مباراة حقق الفريق الفوز خلال 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين، وكانت المباراة الأخيرة لليفربول عندما حقق الفوز على نوتينغهام بهدف مقابل لا شئ يوم السبت الماضي أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 9 بعد إنتهاء المباراة.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

فيما يخوض فريق مانشستر سيتي مباراته أملاً منه في خطف نقاط جديدة تمكنه من الإطاحة بفريق ليفربول الذي لا يبتعد عنه إلا بسوى نقطة واحدة، بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة، جمعها الفريق من خلال 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز خلال 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 3 مباريات أخرى، كانت المباراة الأخيرة للفريق عندما أحرز 3 أهداف في شباك مانشستر يونايتد مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وقد أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن عرض مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي، على قناة بي ان سبورت 2 التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

تردد قناة بي ان سبورت 2 bein sport