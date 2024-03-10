“خبر هيفرح الشعب كلو” جدول زيادة المرتبات والمعاشات 2024 ومواعيد الصرف… احلى خبر قبل رمضان..!!

تعتبر زيادة المرتبات والمعاشات من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين، فهي تشكل جزءا أساسيا من استقرار الحياة المالية للأفراد وتأثيرها يمتد للعديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، وبالنظر إلى أهمية هذا الأمر، يقوم الحكومة بوضع جدول زيادة المرتبات والمعاشات بشكل دوري لتحقيق التوازن بين الرواتب ومعدلات التضخم وتحسين مستوى المعيشة للموظفين والمتقاعدين، وفي عام 2024، تم الإعلان عن جدول زيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة دقيقة للأوضاع الإقتصادية والمالية للبلاد، حيث تم تحديد نسبة زيادة تلائم الظروف الحالية وتحقيق التوازن المطلوب، ومن المهم التأكيد على أن هذه الزيادة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الإجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين.

جدول المرتبات بعد الزيادة

بعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور، شهدت جميع رواتب العاملين في الحكومة تحسنا تقريبا، وفيما يلي جدول يوضح الرواتب الجديدة:

6000 جنيه: راتب للفئة السادسة.

6250 جنيه: راتب للفئة الخامسة.

6500 جنيه: راتب للفئة الرابعة.

6750 جنيه: راتب للفئة الثالثة.

7000 جنيه: راتب للفئة الثانية.

7500 جنيه: راتب للفئة الأولى.

9000 جنيه: راتب للفئة العام.

10000 جنيه: راتب للفئة العالية.

12000 جنيه: راتب للفئة الممتازة.

جدول مرتبات شهر مارس

يستفسر الكثير من المواطنين في القطاع العام عن موعد صرف رواتب شهر مارس، ويجدر بالإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تشمل جميع العاملين في الحكومة، بما في ذلك المؤقتين الذين تم توظيفهم على نفقة الميزانية العامة، تطبق هذه القرارات على جميع موظفي الدوائر الحكومية، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمحافظات التابعة لها، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة المالية، ومن المقرر أن تبدأ تلك الزيادة في الأجور بدءا من راتب شهر مارس، الذي من المفترض صرفه في الحادي والعشرين من ذلك الشهر في عام 2024،كما قامت وزارة المالية بتخصيص خمسة أيام لصرف رواتب موظفيها، حيث تم صرف رواتب شهر مارس بالزيادة الجديدة في الحادي والعشرين من مارس 2024، متزامنة مع بداية شهر رمضان.