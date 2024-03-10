وداعاً للملل والأكل الجاهز! حضّري كباب الدجاج المشوي: طعمه مميز وسهل التحضير

كباب الدجاج المشوي يعتبر من أبرز الأكلات التي يمكنك تقديمها على مائدة الطعام أثناء شهر رمضان، حيث يتوافق مع من يعانون من زيادة الوزن، بالإضافة إلى مرضى السكر، ويوجد الكثير من الفتيات يرغبن في تعليم الأكلات المميزة ومنها كباب الدجاج تحديداً المقبلين على الزواج لأنها من الأكلات البسيطة و السهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج لأي وقت سوف نتعرف في هذا التقرير عن طريقة إعدادها انتظرونا.

طريقة إعداد كباب الدجاج المشوي

يوجد العديد من الطرق المختلفة لطريقة تحضير كباب الدجاج المشوي، وهي تتمثل فيما يلي:

أولًا المكونات

كمية مناسبه من الزعتر.

ملعقة من بهار الدجاج.

ملعقة من الكاري.

رشة ملح وفلفل أسود كما ترغب.

ملعقة من بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

ملعقة بقدونس مفروم.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

فلفل ألوان مفروم أحمر.

احضر ثمرة بصل مفرومة ناعمة.

500 جرام من الدجاج المفروم.

خطوات عمل كباب الدجاج المشوي

عمل كباب الدجاج المشوي يعد من أسهل الأكلات وسريعة التحضير، وهي تتمثل فيما يلي:

قومي بخلط البصل والثوم والبهارات والدجاج والبقدونس وباقي المكونات مع بعضهم البعض لكي نحصل على خليط كباب الدجاج.

قومي بتشكيل الكباب في أسياخ خشبية على جريل تدهن بالزيت أو بالسمن.

قومي بوضع في داخلها أكياس الكباب على نار ثم قومي بعد ذلك بالتقليب على الجانبين لكي تنضج وفي النهاية ضعي فحم لكي تؤخذ طعم الشواء.

كما تقدم مع بطاطس بيوريه فلفل ألوان مشوي، بالإضافة إلى شرائح بصل بالسماق يزين كباب الدجاج المشوي بالبقدونس المفروم.

الأسباب التي تجعل الكباب متماسك

لكي تجعل الكباب متماسك سوف نوضح هذه الطريقة عن طريق الخطوات التالية: